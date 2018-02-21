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نقل وملاحة
وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس قادمة من السعودية
الأربعاء 21 فبراير 2018 11:32 ص
موانئ البحر الأحمر
أخر الأخبار
موانئ البحر الأحمر
نادية صابر
صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد -اليوم الأربعاء- لاستقبال السفينة جازهونر، وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع السعودي.
ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة Sea bower وعلى متنها 63 ألف طن قمح، قادمة من روسيا لصالح هيئة السلع التموينية، وتقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة.
ويستقبل الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 82 راكبًا، و63 شاحنة، و9 سيارات، وتغادر 3 سفن وهى: "مسرة، الحرية2، النوى اكسبريس"، وعلى متنهم 293 راكبًا و148 شاحنة بضائع و9 سيارات.
ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 992 راكبًا، وتداول 118 شاحنة، ويستعد لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج، وعلى متنهما 203 ركاب، و12 برادًا وتريلا و2 باص جيت، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 43 راكبًا و20 برادًا و22 تريلا.
ميناء دمياط
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