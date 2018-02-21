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طاقة
السيسي عن استيراد الغاز من إسرائيل: إحنا جبنا جون كبير
الأربعاء 21 فبراير 2018 11:30 ص
السيسى 1
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السيسى 1
المال - خاص
علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاق الذي عقدته إحدى الشركات الخاصة لاستيراد الغاز من إسرائيل بقيمة ١٥ مليار دولار لمدة ١٠ سنوات، وقال خلال افتتاح أعمال تطوير مراكز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار، إن الغاز المكتشف حديثا بدول شرق البحر المتوسط لن يتم تصديره لأوروبا إلا من خلال مصر أو تركيا.
وذكر الرئيس أن الاتفاق خطوة مهمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة وتصديرها إلى أوروبا، وتابع: "إحنا جبنا جون كبير في حاجات كتير بهذا الإجراء".
وأضاف الرئيس أنه سعيد باهتمام المصريين وتساؤلاتهم حول موضوع الغاز مؤكدا أن هذا الاهتمام محل تقدير، مشددا على أن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
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