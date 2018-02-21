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طاقة
الملا يبحث جذب استثمارات خلال أسبوع البترول الدولى بلندن
الأربعاء 21 فبراير 2018 11:07 ص
طارق الملا جديد
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طارق الملا جديد
نسمة بيومي وعمر سالم
يشارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى فعاليات أسبوع البترول الدولى، المقام فى العاصمة البريطانية لندن، خلال فبراير الحالى.
وأوضح الملا، أن المؤتمر الذى يعقد فى فبراير من كل عام، يشهد فى دورته الحالية جلسة وزارية متخصصة اليوم الأربعاء، بعنوان "دور مصر كمركز إقليمى لتجارة الطاقة والبترول" يستعرض خلالها كمتحدث رئيسى الخطوات الفعلية التى تقوم بها مصر فى مشروع التحول إلى مركز إقليمى لتجارة، وتداول الغاز والبترول والفرص الاستثمارية المتاحة فى المشروع لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن هذا الحدث العالمى يعد فرصة طيبة لإطلاع العالم على ما تقوم به مصر من إصلاحات متكاملة فى قطاع الطاقة، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، ويعد منصة حيوية لتبادل الخبرات والنقاشات المثمرة حول مستقبل صناعة البترول والغاز.
وعلى هامش المؤتمر، يجرى الوزير عدد من المباحثات مع وزراء الطاقة المشاركين، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الرائدة فى مجال البترول والغاز والمؤسسات المتخصصة فى تمويل المشروعات البترولية المشاركة بالمؤتمر، الذى يضم كبار قادة قطاع الطاقة على مستوى العالم، ويعد فرصة جيدة للمناقشة وتبادل الخبرات.
وسيناقش المؤتمر فى دورته الحالية متطلبات شركات البترول والغاز للنمو ومقابلة الطلب المستقبلى على الطاقة، ومسار أسواق الطاقة فى المستقبل والدور المتطور للغاز الطبيعى كوقود نظيف والاستراتيجيات العالمية لتأمين إمدادات الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.
ويعد أسبوع البترول الدولى الذى ينظمه معهد الطاقة البريطانى واحداً من أهم الفعاليات الدولية في قطاع البترول والغاز، ويجمع لفيفاً من كبار القادة وأصحاب القرار والشخصيات الأكاديمية من أجل المشاركة في صياغة التوجهات المستقبلية لقطاع الطاقة.
البترول
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