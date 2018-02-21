حاجزو سكن مصر يطالبون بإدخال تعديلات

مشروع سكن مصر

.. و«المال» تنشر ردود الشركة على المطالب

❏ الكراسة والإعلان جزءان من عقد البيع ومكملان لأحكامه

❏ شروط الحجز أكدت أن العمارات لا تحتوى على مصاعد وسيتم تنفيذ سور شجر

❏ بعض العمارات تحوى محالاً تجارياً بالدور الأرضى

❏ غير مسموح بإجراء تعديلات على الوحدات دون الرجوع إلى جهاز المدينة



بدور إبراهيم ومحمود زكى





تظاهر العشرات من حاجزى مشروع سكن مصر أمام مقر وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، احتجاجًا على عدم التزام الوزارة بكراسة الشروط والمواصفات البنائية الوحدات داخل المشروع، وهددوا بتقديم شكوى إلى رئاسة الجمهورية بالمطالب الخاصة بهم.



أشاروا إلى أنهم وثقوا فى الوزارة كونها جهة حكومية، لكن سرعان ما خالفت المواصفات، وأكدوا أنهم يرفضون إقامة محال تجارية أسفل كل عمارة، ويطالبون بتصميمها وحدات سكنية وطرحها قرعة تكميلية.



لفت أحد الحاجزين إلى أن هناك مهلة لوزارة الإسكان لتنفيذ المطالب المشروعة لنا وبعدها سنلجأ إلى القضاء لأخذ حقوقنا.



قال خالد حسنين-أحد حاجزى مشروع سكن مصر- إن الوقفة الاحتجاجية لمخالفة الوزارة المواصفات والشروط التى على إثرها تم التقدم لحجز وحدة بالمشروع.



أضاف أنه تقدم لحجز الوحدة السكنية بالمشروع بسبب ثقته فى أن الوزارة لن تخل بالشروط التى وضعتها بالكراسة التى طرحتها، عبر بنك التعمير والإسكان، مشيرًا إلى أن المطالب التى رفعوها تتمثل فى إنشاء سور حديدى للمشروع، والتعاقد مع شركة أمن وحراسة لكل مشروع بتلك المدن كما جاء بكراسة الشروط على حد قوله.



أشار إلى أن مجموعة من الحاجزين تقدموا باستغاثة إلى رئيس الجمهورية بعد تصريحات المتحدث الإعلامى، التى ضرب خلالها بكراسة الشروط عرض الحائط متمنين أن تصل رسالتهم إلى مكتب الرئيس.



عن باق مطالب الحاجزين، قال إن من ضمنها رفع منسوب تشطيب الدور الأول 120سم، ليكون متوافقًا مع الكود المصرى للبناء كذلك شروط تراخيص البناء فى أجهزة المدن الجديدة والتى وضعتها أيضًا الوزارة ولكن تغاضت عنها فى مشروع سكن مصر.



بينما يقول عماد محمد-أحد حاجزى سكن مصر- إن وزارة الإسكان لم تلتزم بتنفيذ مصعد كهربائى بالعمارات، طبقًا لشروط البناء الجديدة للعقارات التى تزيد عن 3 أدوار.



أضاف أن الحاجزين يرفضون تنفيذ وحدات تجارية بالعمارات السكنية، التى لم تحدث فى وحدات الإسكان الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه يجب عمل سنتر خدمى لكل مشروع، وهذا يكفى لخدمة المشروع تجاريًا وخدميًا.



أشار إلى أنه يجب الالتزام بالشكل المعمارى للوجهات والتأكد من أنه مشروع إسكان متميز، كما تم الترويج له، والالتزام بالمدة الزمنية لتنفيذ المشروع، البالغة 18 شهرًا من بدء دفع %20 مقدم الحجز، مشيرًا إلى أن الحاجزين يطالبون بإجراء تعديلات على التصميم الخاص بغرف النوم لوحدات التى تبلغ مساحتها 117 متر مربع، وعمل سياج حديدى على بلكونات وشبابيك الدور الأرضى.



أشار محمد مصطفى-أحد حاجزى المشروع- إلى أنه كيف يتم دفع %5 نسبة تميز لوحدات بالدور الثالث، والرابع علوى دون مصعد كهربائي؟ مشيرًا إلى أنه يجب التأكد أن وديعة الصيانة الخاصة بالمشروع تصرف على المشروع والمرافق الخاصة بها.



أوضح أنه حال عدم موافقة وزارة الإسكان على مطالب حاجزى سكن مصر المشروعه نلجأ إلى القنوات القانونية، وأن أغلب الحاجزين إما استدان من أجل حجز تلك الوحدة، أو كان أحد المصريين العاملين بالخليج.



أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منتصف يوليو الماضى عن طرح 40 ألف وحدة سكنية، ضمن مشروع «سكن مصر»، أوضحت الوزارة أن الوحدات المطروحة تقع فى 6 مدن جديدة، (القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة.



تعالت أصوات بعض من حاجزى مشروع سكن مصر-أحد المشروعات التى أطلقتها وزارة الإسكان خلال العام الماضى-يطالبون بإدخال بعض التعديلات سواء على الوحدات، أو شكل المشروع ومواصفاته، متعللين بإدراج المطالب فى كراسة شروط المشروع.



«المال» حصلت على كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، وتكشف من خلالها عن حقيقة مطالب الحاجزين وهل هى مدرجة ضمن الكراسة أم لا؟



جاء فى كراسة الشروط بالاشتراطات العامة وشروط الحجز؛ أن الإعلان وكراسة الشروط جزءاً من عقد البيع، ومكملين لأحكامه كما يقر المتقدم أنه أطلع على الشروط، والمواصفات، والبيانات، والمعلومات الواردة بالكراسة، يعتبر تقدمه باستمارة الحجز، وسداد المقدم بمثابة الموافقة النهائية بقبول الدخول فى القرعة، كما يعد التقدم لأى من الوحدات الورادة بالكراسة قرينة قاطعة بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.



ردًا على شكاوى بعض الحاجزين من عدم اشتمال العمارات على مصاعد، ومطالبهم بإنشاء سور حديدى للمشروع؛ ذكرت الاشتراطات العامة بالكراسة، أن العمارات لا تحوى مصاعد، وجار إنشاء سور شجرى للمشروع.



عن إدخال تعديلات على التصميم الخاص بغرف النوم للوحدات التى بلغ مساحتها 117 م، منعت الاشتراطات المحددة بالكراسة إدخال أى تعديلات على الوحدة المخصص لهم، دون الرجوع إلى جهاز المدينة.



فيما يتعلق بمطالب إلغاء تنفيذ وحدات تجارية بالعمارات السكنية، الاشتراطات العامة شملت أن بعض العمارات المطروحة يوجد بالدور الأرضى بها أنشطة خدمية.



حددت كراسة الشروط أن بعض وحدات الدور الأرضى تشمل على حدائق بمساحات مختلفة، وفقا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع، وإتاحة تلك الحدائق بمقابل الانتفاع المخصص لهم الوحدات.



ذكرت الشروط العقارية بالكراسة العديد من البنود، أهمها أن التخصيص شخصى، لا يجوز التنازل أو التصرف فى الوحدة، إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبسداد المصاريف المقررة طبقا للائحة العقارية.



يلتزم المخصص له بسداد المبالغ المقررة %5 من قيمة الوحدة، وديعة لصالح اتحاد الشاغلين، أو شركة إدارة تكليفها للقيام بأعمال الصيانة، والصرف من عائد الوديعة على الأمن والنظافة والصيانة، لمرافق وتحدد مصاريف الصيانة سنويا وتختلف من وحدة إلى أخرى طبقا لمساحتها والدور الواقعة به.



جاء فى الكراسة، أن المخططات المعروضة مخططات مبدئية، تخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية، من حيث التعديل بالحذف، أو الإضافة، أو النقل، المخططات التفصيلية تشتمل على عمارات فردية، وأخرى ملتصقة، وتشتمل الكراسة على تجميع ذلك النموذج، وآلية ترقيم الوحدات به، كما تشمل المخططات التفصيلية على عمارات فردية، وأخرى ملتصقة، وتشمل الكراسة على تجميع ذلك النموذج وآلية ترقيم الوحدات.



تتراوح مساحات الوحدات بمشروع سكن مصر بين 106 إلى 118م، شاملة المرافق، والخدمات الخاصة بالمبنى من المداخل، والسلالم، والأفنية الخارجية.



أكدت كراسة الشروط أن الوحدات بالمشروع مخصصة للاستخدام السكنى فقط، ولا يحق للمشترى تغير الاستخدام المخصص للوحدة، وحال مخالفة ذلك تطبق اللائحة العقارية مع فسخ التعاقد، دون تنبية أو إنذار أو حكم قضائى، وتشمل وحدات المشروع على حصة شائعة من مساحة الأرض المقام عليها العقار، تساوى مساحة الوحدة المبيعة، إلى إجمالى مساحة البناء بالعقار المكون من أرضى و5 أدوار متكررة.