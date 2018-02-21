EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
الإسكان: شهر مهلة لاستكمال مقدمات الحجز بالقرعات حتى 25 يوليو الماضى
الأربعاء 21 فبراير 2018 10:19 ص
مصطفى مدبولى 1
أخر الأخبار
مصطفى مدبولى 1
بدور إبراهيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق في اجتماعه على منح مهلة شهر من تاريخ الإعلان للعملاء الذين لم يقوموا باسترداد مقدمات الحجز بالقرعات من عام 2014 وحتى القرعة المُعلن عنها بتاريخ 25/7/2017، لاستكمال مقدمات الحجز، وفقاً للشروط التالية: أن تكون القطع السابق الفوز بها شاغرة، وأن يتم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً، وفي حالة إعادة طرحها يُسمح لهم بالدخول في القرعة الجاري الإعداد لها، مع قيام العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية.
وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تم تلقى عدد كبير من التظلمات والطلبات، بإعادة التعامل على هذه الأراضى، نظرا لظروف مختلفة لأصحابها، وتم حصر جميع من لم يقوموا باسترداد مقدمات الحجز، بالقرعات من عام 2014 وحتى القرعة المُعلن عنها بتاريخ 25/7/2017، وطلبوا مهلة لاستكمال مقدمات الحجز، وتم عرض مذكرة على مجلس الإدارة، برئاسة وزير الإسكان، فوافق المجلس على المهلة بالشروط المحددة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا