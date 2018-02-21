الإسكان: شهر مهلة لاستكمال مقدمات الحجز بالقرعات حتى 25 يوليو الماضى

مصطفى مدبولى 1



بدور إبراهيم



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق في اجتماعه على منح مهلة شهر من تاريخ الإعلان للعملاء الذين لم يقوموا باسترداد مقدمات الحجز بالقرعات من عام 2014 وحتى القرعة المُعلن عنها بتاريخ 25/7/2017، لاستكمال مقدمات الحجز، وفقاً للشروط التالية: أن تكون القطع السابق الفوز بها شاغرة، وأن يتم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً، وفي حالة إعادة طرحها يُسمح لهم بالدخول في القرعة الجاري الإعداد لها، مع قيام العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية.



وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تم تلقى عدد كبير من التظلمات والطلبات، بإعادة التعامل على هذه الأراضى، نظرا لظروف مختلفة لأصحابها، وتم حصر جميع من لم يقوموا باسترداد مقدمات الحجز، بالقرعات من عام 2014 وحتى القرعة المُعلن عنها بتاريخ 25/7/2017، وطلبوا مهلة لاستكمال مقدمات الحجز، وتم عرض مذكرة على مجلس الإدارة، برئاسة وزير الإسكان، فوافق المجلس على المهلة بالشروط المحددة.​





