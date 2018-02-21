القوات المسلحة تنشر بيانها الحادي عشر حول عملية سيناء 2018

القوات المسلحة المصرية



بدور إبراهيم



نشرت القوات المسلحة المصرية، صباح اليوم، بيانها الحادي عشر حول عمليتها الشاملة "سيناء 2018"، وجاء فيه:



استكمالا لتطهير شمال ووسط سيناء يواصل أبناء مصر من مقاتلى القوات المسلحة والشرطة تنفيذ المهام القتالية بكل عزيمة واصرار للقضاء علي العناصر الارهابية وتأمين الاهداف الحيوية والمرافق وأهداف السيطرة القومية والطرق المؤدية لها علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية في اطار تنفيذ عملية المجابهة الشاملة " سيناء 2018 " وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الاتية :

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (8 ) اهداف تستخدمها العناصر الارهابية كأماكن للايواء والاختباء من القوات المكلفة بعمليات التمشيط والمداهمة.

- القصف المدفعى لعدد (179 ) هدف بمناطق العمليات

- القضاء علي عدد ( 4 ) تكفيريين شديدي الخطورة بعد تبادل لاطلاق النيران مع قوات المداهمة وضبط كميات من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوذتهم.

- اكتشاف وتدمير مركز ارسال اذاعي خاص بالاتصالات اللاسلكية للعناصر الارهابية.

- القبض علي عدد( 112 ) فرد من المطلوبين علي ذمة قضايا والمشتبه بهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

- ضبط وتدمير والتحفظ علي عدد ( 13 ) سيارة، وعدد( 27 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية.

- تدمير عدد (350 ) ملجأ ووكر ومخزن تم ضبطها خلال عمليات التمشيط لمناطق مكافحة النشاط الارهابي عثر بداخلهم علي عدد من العبوات الناسفة وكميات من الذخائر واجهزة الاتصال اللاسلكية.

- اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيا ونقطة وقود خاصة بالعناصر التكفيرية عثر بداخلها علي كميات كبيرة من براميل الوقود مخبأة تحت الارض.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (41 ) عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات.

- إكتشاف وتدمير عدد (13) مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط اكثر من عدد 10,5 طن من المواد المخدرة المعدة للتداول.

واستكمالا للمهام القتالية للقوات البحرية قامت القوات الخاصة البحرية بتأمين المسرح البحري والمسطح المائي امام مناطق العمليات، مع استمرار تفتيش كافة السفن والعائمات المشتبه بها للتأكد من خلوها من اي عناصر ارهابية هاربة او اسلحة او ذخائر مع فرض السيطرة الكاملة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، فيما واصلت القوات الجوية بالتعاون مع حرس الحدود والتشكيلات التعبوية في فرض السيطرة الكاملة علي المناطق الحدودية، اسفرت عن ضبط عدد من محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية في الاتجاهين الغربي والجنوبي وضبط أكثر من 500 الف قرص ترامادول مخدر.

ودفع المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة لعدد (598) كمينا وداورية امنية غير مدبرة علي الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي بكافة مدن ومحافظات الجمهورية والتي اسفرت عن ضبط العديد من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.

ويواصل رجال القوات المسلحة والشرطة تنفيذ مهامهم القتالية للزود عن تراب الوطن ورفع رايته بكل عزيمة واصرار لتظل مصر قوية مصانه بعطاء ابنائها المخلصين.

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