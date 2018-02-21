شمال القاهرة تنتهي من تحويل 9 خطوط هوائية إلى أرضية

عمر سالم:





انتهت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من تحويل 9 خطوط كهرباء من كابلات هوائية إلى اخرى أرضية.





وقال المهندس ناجي عارف رئيس الشركة فى تصريحات للمال ان تكلفة تحويل الكابلات لاخرى ارضية تم فى الاماكن الاكثر كثافة سكانية ، وبتكلفة تصل لنحو 22 مليون جنيه.





وأضاف أن تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة بالفعل، والتي تقوم شركات التوزيع بحصر هذه الخطوط، وأوضح الدكتور شاكر خلال الاجتماع أنه يتم تنفيذ هذه الخطة بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة في كل من وزارة التخطيط ووزارة المالية والمحافظين.





جدير بالذكر أن وزارة التخطيط تتولى تمويل تلك الخطة من خلال بند المشروعات الإستراتيجية بميزانية تقدر بمليار جنيه، ومدة التنفيذ حتى نهاية العام المالى 2017/2018.



