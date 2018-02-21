IFG: تجميع زوتي قيد الدراسة مع الشركة الأم لتحديد الطرازات

المال - خاص:







قال محمد جمال الدين مديرعام شركة IFG للتجارة وكيل زوتي إن مشروع تجميع سيارات زوتي في مصر لا يزال قائما حيث تجري الشركة حاليا دراسات الجدوى اللازمة بالتعاون مع الشركة الأم بغرض تحديد أنسب الطرازات المناسبة للسوق المحلية.





ولفت إلى أن الشركة الأم متفهمة للظروف التي تمر بها سوق السيارات منذ عدة سنوات، والتي أدت لإرباك خطط الوكلاء؛ مشيرا إلى أن الشركات العالمية تتعاون مع الوكلاء باختلاف علاماتهم التجارية لتخطي هذه الأوضاع الصعبة.





وكان وكيل زوتي قد أعلن على هامش إطلاق العلامة التجارية في مصر خلال العام الماضي اعتزامه تجميع طرازاتها محليا بالإضافة إلى التوسع في إقامة مراكز الخدمة.





وافتتح الوكيل مؤخرًا فرعًا جديدا لزوتي بالمنصورة من خلال شركة البرماوي- موزع زوتي في الدقهلية؛ ضمن خطة تستهدف الانتشار الجغرافي للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.



