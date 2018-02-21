ميسي ينقذ برشلونة من السقوط أمام تشيلسي

- بايرن ميونخ يتنزه بخماسية في بيشكتاش





علي المصري:





أنقذ ليونيل ميسي فريقه برشلونه اﻹسباني، من السقوط أمام مضيفه تشيلسي اﻹنجليزي، بخطفه لهدف التعادل التعادل، في قمة لقاءات هذا اﻷسبوع من دوري أبطال أوروبا، والتي احتصنها ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة اﻹنجليزية لندن، علما بأن مباراة الإياب تقام يوم 14 مارس المقبل في ملعب "كامب نو" ببرشلونة .





ووقف القائمين مع اﻷلماني تير شتيجن حارس برشلونة، عندما تصدي لتسديدتي البرازيلي ويليان، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 62 من تسديدة أرضية خدعت الحارس الكتالوني.





وبخطأ دفاعي قاتل من دفاع تشيلسي في التمرير، قطع أندرياس أنيستا الكرة ليمررها لليونيل ميسي، الذي سددخا مباشرة في مرمي تيبو كورتوا حارس البلوز، محرزا هدف التعادل في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.





واحتاج البرغوث اﻷرجنتيني لـ 730 دقيقة كاملة ليسجل أول أهدافه على تشيلسي عبر التاريخ، عقب 9 مباريات خاضها من أول لقاء له أمام البلوز.









وعلى ملعب "أليانز آرينا"، في ميونخ اﻷلمانية، فاز بايرن ميونخ علي ضيفه بيشكتاش التركي، بخماسية نظيفة، وسيقام لقاء اﻹياب يوم 14 مارس المقبل علي ملعب "فودافون ستاديوم" بتركيا.





سجل هدف اللقاء اﻷول، اﻷلماني توماس موللر، في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، الذي شهد ‏بطاقة حمراء على فيدا لاعب بيشكتاش، حصل عليها بعد مرور 16 دقيقة من إنطلاقة اللقاء.





وأضاف الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 53، بعدما أستغل بايرن ميونخ النقص العددي في صفوف الضيوف.



