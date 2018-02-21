EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
ميسي ينقذ برشلونة من السقوط أمام تشيلسي
الأربعاء 21 فبراير 2018 12:25 ص
ميسي ينقذ برشلونة من السقوط أمام تشيلسي
أخر الأخبار
ميسي ينقذ برشلونة من السقوط أمام تشيلسي
- بايرن ميونخ يتنزه بخماسية في بيشكتاش
علي المصري:
أنقذ ليونيل ميسي فريقه برشلونه اﻹسباني، من السقوط أمام مضيفه تشيلسي اﻹنجليزي، بخطفه لهدف التعادل التعادل، في قمة لقاءات هذا اﻷسبوع من دوري أبطال أوروبا، والتي احتصنها ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة اﻹنجليزية لندن، علما بأن مباراة الإياب تقام يوم 14 مارس المقبل في ملعب "كامب نو" ببرشلونة .
ووقف القائمين مع اﻷلماني تير شتيجن حارس برشلونة، عندما تصدي لتسديدتي البرازيلي ويليان، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 62 من تسديدة أرضية خدعت الحارس الكتالوني.
وبخطأ دفاعي قاتل من دفاع تشيلسي في التمرير، قطع أندرياس أنيستا الكرة ليمررها لليونيل ميسي، الذي سددخا مباشرة في مرمي تيبو كورتوا حارس البلوز، محرزا هدف التعادل في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.
واحتاج البرغوث اﻷرجنتيني لـ 730 دقيقة كاملة ليسجل أول أهدافه على تشيلسي عبر التاريخ، عقب 9 مباريات خاضها من أول لقاء له أمام البلوز.
وعلى ملعب "أليانز آرينا"، في ميونخ اﻷلمانية، فاز بايرن ميونخ علي ضيفه بيشكتاش التركي، بخماسية نظيفة، وسيقام لقاء اﻹياب يوم 14 مارس المقبل علي ملعب "فودافون ستاديوم" بتركيا.
سجل هدف اللقاء اﻷول، اﻷلماني توماس موللر، في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، الذي شهد بطاقة حمراء على فيدا لاعب بيشكتاش، حصل عليها بعد مرور 16 دقيقة من إنطلاقة اللقاء.
وأضاف الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 53، بعدما أستغل بايرن ميونخ النقص العددي في صفوف الضيوف.
وأحرز موللر هدفه الشخصي الثاني والثالث للفريق البافاري في الدقيقة 66، قبل أن يختتم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أهداف المباراة بالرابع والخامس للبايرن في الدقيقتين 79 و88.
برشلونة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا