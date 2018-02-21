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طاقة
شعاع تبدأ قراءة عدادات الكهرباء بمنطقة شبرا
الأربعاء 21 فبراير 2018 12:18 ص
شعاع كابيتال
أخر الأخبار
شعاع كابيتال
عمر سالم:
بدأت شركة «شعاع» قراءة عدادات الكهرباء منذ أيام فى منطقة شبرا التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة - فى تصريحات لـ «المـال» - إن الشركة بدأت تنفيذ تعاقدها البالغ ثلاث سنوات مع الوزارة، وانطلقت مرحلته التجريبية بنهاية العام الماضى.
وأضاف أن الشركة بدأت ايضا فى قراءة العدادات فى المناطق التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء موضحا أنها ستقوم بقراءة العدادات بقطاع كامل«منطقة» بكل شركة من شركات التوزيع التسع للقيام بتسجيل القراءات الحقيقية للمشتركين كل شهر، وذلك دون تحميل المواطن أى تكاليف إضافية.
وتتحمل الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركاتها التابعة مقابل عمولة عن كل مقروء تتمثل فى 1.55 قرش عن كل فاتورة، تمهيداً لتعميمها تدريجياً على باقى القطاعات بكل شركة.
وأوضح «حمزة» أن المشروع يأتى فى إطار خطة القطاع لتغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية، بعدادات ذكية أو مسبوقة الدفع، مع إعادة توزيع العاملين القائمين بعملية قراءة العدادات لتدعيم أعمال التحصيل، مما يؤدى إلى تقليل نسبة المؤجل والمقروء بصفر، وتحسين نسبة الفقد، والتغلب على الرصيد التراكمى بالعدادات، و زيادة نسبة التحصيل وتقليل المتأخرات، والحد من القراءات الشاذة ودقة المحاسبة، وتقليل شكاوى المشتركين نتيجة انتظام الكشف والرقابة.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى، من التعاقد فى عدد من المناطق التجارية بشركات التوزيع، و خصصت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء منطقة شبرا، و شركة جنوب القاهرة منطقة جنوب القاهرة، وشركة الإسكندرية منطقة الساحل، وشركة القناة منطقة شمال الشرقية، وشركة شمال الدلتا منطقة كفر الشيخ، وشركة جنوب الدلتا منطقة القليوبية، وشركة البحيرة منطقة وسط البحيرة، وشركة مصر الوسطى منطقة شمال أسيوط، وشركة مصر.
طاقة
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