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استثمار
مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية 2018 وحتى 2022
الثلاثاء 20 فبراير 2018 11:51 م
هالة السعيد
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هالة السعيد
5.8 % معدل نمو يرتفع إلى 7% بنهاية يونيو 2022
11 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 16 مليار بعد 3 سنوات
983 مليار جنيه استثمارات كلية ورفع مساهمة الاستثمار إلى 16.4% ثم تدريجيا لـ 21.7%
خفض معدلات البطالة إلى 8.5% بنهاية الخطة والعجز لـ 5%
وزيرة التخطيط: 950 ألف طالب عمل سنويا ونجحنا العام الماضي في توفير الوظائف
أحمد عاشور:
كشف الدكتور فتحي صقر مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن المؤشرات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية خلال العام المالي المقبل 2018/2019 وحتى العام المالي 2021 /2022 موضحة أن الخطة تتضمن زيادة معدل النمو الي 5.8% العام القادم ترتفع الي 7% بنهاية الخطة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الثلاثاء، لإجراء حوار مجتمعي حول خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل وحتى 2022.
وتتضمن الخطة زيادة معدلات النمو الي 6،2% في العام المالي 2019/2020 ثم 6.6% في 2020/2021 مقارنة ب 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.
وتستهدف الخطة التى استعرضها صقر زيادة معدلات الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى 21.7% بنهاية يونيو 2022 علي أن تبدأ خطة العام المقبل بعد. 4% ثم 18% في العام المالي 2019/2020.
وقال صقر أن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات الكلية من 756 مليار جنيه العام المالي المقبل الي الى 983 مليار جنيه بنهاية الخطة بينما من المستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 9 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري إلى 11 مليار دولار العام المقبل ثم 16 مليار دولار في 2021/2022.
ووفقا لصقر تسعى خطة التنمية الاقتصادية التى تم طرحها للحوار المجتمعي إلى خفض معدلات البطالة إلى 10.4%العام المالي القادم مقارنة ب 11% معدل بطالة متوقع العام الجاري إلى أن تنخفض تلك المعدلات تدريجيا إلى أن تصل إلى 8.5% في 2022.
وقالت الدكتورة هالة السعيد أن سوق العمل يحتاج سنويا مابين 850-950 الف فرص عمل سنويا وهو أمر يتطلب المزيد من معدلات النمو، مضيفة أن الدولة نجحت العام الماضي من توفير فرص عمل مماثلة لاحتياجات السوق بفضل خطط الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت السعيد أنه لابد من وضع استراتيجية قومية للحد من الزيادة السكانية الكبيرة التى تلتهم النمو المحقق مما يزيد من التحديات لإجراء تنمية مستدامة.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة من 2018/2019 ، لخفض معدلات العجز من 9.5% العام المالي الجاري إلى 8.5% العام المالي المقبل ثم 7% في 2019/2020 و5% في 2021/2022.
التخطيط
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