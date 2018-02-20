البنك الأهلي يعرض 6 سيارات بيجو 508 للبيع

بيجو الفرنسية

أحمد شوقي



يعرض البنك الأهلي المصري 6 سيارات بيجو من طراز 508 للبيع في مزاد علني تنظمه الهيئة العامة للخدمات الحكومية يوم 5 مارس المقبل.



وأوضح مصدر بالهيئة أن هذه السيارات تنتمي لموديل 2013 وهي من فئة الـ"صالون"، مشيرًا إلى أن البنك ينسق مع الهيئة من حين لآخر لتنظيم مزادات خاصة بالسيارات التي يستغني عنها.



وسجلت اسعار بيجو 5008 عام 2013 نحو 242 ألف جنيه، وقد باعت السيارة خلال هذا العام 837 وحدة مستحوذة على 22% من المبيعات الإجمالية للعلامة بيجو في مصر خلال هذا العام. وتتراوح اسعار بيجو 508 حاليا بين 450 و575 ألف جنيه لفئاتها الثلاث.