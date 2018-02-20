مطالب بإلزام الوكلاء بصيانة السيارات لـ 15 عامًا

موديلات سيارات 2015

أحمد شوقي



طالب عدد من خبرات السيارات بضرورة تضمين قانون حماية المستهلك مادة تلزم الوكيل بصيانة السيارة وتوفير قطع الغيار لها لفترة زمنية محددة لضمان عدم ترك المسألة لتقديرات الشركات، مقترحين أن تتراوح هذه الفترة لما بين 10 و15 سنة من تاريخ إنتاج الموديل.



واشار اللواء رأفت مسروجة خبير سوق السيارات إلى أن العقود المبرمة بين الشركات الأم ووكلائها المحليين تتضمن التزاما عليها بتوفير قطع الغيار لكل موديل لفترة زمنية محددة تصل على أقصى تقدير إلى 15 عامًا؛ حيث تلتزم الشركة الأم بتلبية طلبات استيراد قطع الغيار ومتطلبات الصيانة وخدمات ما بعد البيع طيلة هذه الفترة.



وأضاف أنه بعد انتهاء هذه المدة فإن الشركة الأم لا تكون ملزمة بهذه المتطلبات ومن ثم يكون الخيار المطروح أمام الوكيل هو تقديم طلبات شراء خاصة أو اللجوء لتدبير احتياجاته من جانب إحدى الشركات الأخرى التي تكون قطع غيار سياراتها مناسبة للسيارات التي طرحها هذا الوكيل.



ولفت إلى أنه في حالة عدم التزام الوكيل بتقديم قطع الغيار وخدمات الصيانة فإنه لا يوجد نص قانوني يعاقبه على ذلك أو يجبره على تلبية احتياجات العملاء مطالبا بتدارك هذا الخلل بقانون حماية المستهلك بحيث تكون الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا الالتزام 15 عامًا على الأقل لأن الأمر يسير حاليا بشكل عرفي.



وأشار إلى أنه لا تثار مشكلات كبيرة بالنسبة لهذا الخلل بسبب قدم كثير من السيارات المتداولة في مصر فضلًا عن أن ملاكها لا يحبذون الحصول على خدمات الصيانة من جانب الوكيل بسبب قدم الموديل فضلا عن لجوئهم إلى الورش الشعبية لإصلاح السيارات كما يحصلون على قطع الغيار المقلدة نظرًا لانخفاض أسعارها.



واستطرد أنه في حالة تداول سيارة موديل 1985 على سبيل المثال فهذا يعني أنه قد مر على إنتاجها 33 عامًا أي أن انتاجها قد توقف عالميا كما أن السيارة في الغالب لن تتوافر في كثير من الأسواق.



ولفت إلى أن بعض الشركات تتخصص في تقليد قطع الغيار الخاصة بهذه الموديلات القديمة ومن ثم فإن ملاكها يعتمدون على منتجات هذه الشركات.



من جهته اعتبر منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات أن الوكيل ملزم بتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للسيارة طالما لا زالت موجودة في السوق بغض النظر عن تاريخ إنتاجها.



ولفت إلى أن ذلك يرتب على الوكيل ضرورة استيراد قطع الغيار التي يحتاج إليها الوكلاء سواء استمر باستيراد وبيع سيارات العلامة التجارية التي يستحوذ على وكالتها أو توقف عن ذلك؛ لحين اسناد الوكالة مرة أخرى لأحد الوكلاء من جديد؛ ليكون هو المسئول عن صيانة وتدبير قطع الغيار التي تحتاج إليها.



وبالنسبة لما شهده السوق في وقت سابق من قيام بعض الوكلاء بتدشين علامات تجارية غير مشهورة لفترة بسيطة وبيع كميات منها للعملاء ثم التوقف عن بيعها في ظل عدم توفر مراكز للخدمة أو قطع الغيار؛ قال زيتون إن السوق كانت تمر من قبل بحالة من العشوائية حيث لم يكن الوكلاء يتوقعون إيقاع عقوبات عليهم في حالة الإضرار بالعملاء لكن الأمر اختلف الآن بالنظر لمنظومة التشريعات القانونية المنظمة لتداول وبيع السيارات بما فيها الالتزام الخاصة بقانون حماية المستهلك.



يقول اللواء حسين مصطفى خبير سوق السيارات إنه لا يوجد نص تشريعي حاليا يلزم الوكيل بصيانة السيارة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لفترة زمنية محددة حيث يسير الأمر حسب العرف السوقي؛ موضحًا أن العقود المبرمة بين الشركات الأم والوكلاء تتضمن التزاما على الشركات الأم بتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة المطلوبة منها؛ لكن هذه الفترة الزمنية لهذا الالتزام تختلف من علامة تجارية لأخرى؛ لكنها تبلغ في المتوسط 10 سنوات من تاريخ إنتاج الموديل.



واعتبر أن هذه الفترة تعتبر بمثابة ضمان تعطيه الشركة الأم لوكلائها في مختلف الأسواق ومن ثم فإن الأمر متوقف على مدى التزام الوكيل بهذا الضمان وإصراره على التزام الشركات العالمية به.



ولفت إلى أن العرف السوقي المتواجد في مصر يحدد هذه الفترة بنحو 10 سنوات؛ مشيرا لضرورة تضمين هذا الالتزام بمواد قانون حماية المستهلك باعتباره الجهة المنوط بها رقابة السوق وحفظ حقوق العملاء؛ حتى لا يتعرضوا للاستغلال.