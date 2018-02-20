العريان: بيتكوين لن تصبح عملة عالمية

بيتكوين

CNN



قال الخبير الاقتصادي العالمي ورجل الأعمال الأمريكي من أصول مصرية، محمد العريان، إن الاهتمام سيزيد بالعملات الرقمية من خلال تكنولوجيا "بلوك تشين" لكنها لن تتعدى ذلك.



وأضاف العريان خلال حوار أجراه على منصة مؤتمر " المنتدى المالي السنوي السابع لدول مجلس التعاون الخليجي"، اليوم، قوله: "هنالك فرق بين الشجاعة والغباء،" واصفاً من يدخل في مجال الاستثمار بالعملات الرقمية، والمخاطرة بسوق يتسم بتذبذب الأسعار، مشيرا إلى أن هنالك أنواع متعددة من هؤلاء المستخدمين منهم "المؤمنون فعلياً بإمكانات العملات" و"ذوو الرؤيا" و"المترقبون" الذين ينتظرون فرصة للمشاركة و"اللحاق بالركب".



وذكر العريان أن بيتكوين تتسم فعلاً بكونها تبادلاً متساوياً للمعاملات المالية، متوقعاً بأن الأسواق المالية ستقبل على الاستثمار في هذه العملة وغيرها بتقنية "بلوك تشين"، لكنه شدّد على أن "بيتكوين لن تتحول أبداً إلى عملة عالمية"، مشيراً إلى أنه ولكي يحصل ذلك سيتوجب على العملة الرقمية تبنيها من قبل نظام اقتصادي عالمي، مستبعداً احتمالية حصول ذلك.