3 انتصارات وتعادل حصيلة لقاءات اليوم اﻷخير للجولة 25

وادي دحلة وطلائع الجيش

علي المصري



حقق فريق الكرة بنادي وادي دجلة، فوزا هاما علي ضيفه طلائع الجيش، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد 30 يونيو "الدفاع الجوي"، في ختام لقاءات اﻷسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



سجل عمر السعيد مهاجم دجلة، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، ليقفز بفريقه ثلاثة مراكز، ليصل للمرتبة الرابعة عشر في الجدول، بعدما رفع رصيده للنقطة 26، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 32 نقطة وظل في المركز التاسع.



وفي مباراتي الخامسة مساء، واصل خالد قمر، مهاجم الإنتاج الحربي، مسلسل تألقه وسجل هدفًا ليقود ناديه، للفوز على الأسيوطي سبورت، بهدف نظيف علي ستاد السلام.



سجل قمر، هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 40، ليرتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 36 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الأسيوطي سبورت عند 29 نقطة في المرتبة الـ 12.



وعلي ستاد كلية الشرطة بالعباسية، خطف المقاولون العرب فوزا ثمينا على مضيفه الداخلية، بهدفين مقابل هدف، في إطار نفس الجولة.



تقدم للداخلية، أحمد علاء الدين في الدقيقة 41، ثم تعادل حسام سلامة "باولو" من ضربة جزاء في الدقيقة 52، وأحرز أحمد صابر، في مرماه بالخطأ، لصالح المقاولون في الدقيقة 90.



وقفز رصيد المقاولون العرب، إلى 35 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 30 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.



وكانت لقاءات اليوم الثالثة للجولة 25 للدوري، قد أنطلقت عصر اليوم، بتعادل سلبي بين طنطا وضيفه الرجاء، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد طنطا الرياضي.



رفع طنطا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد الرجاء إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.