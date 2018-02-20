EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
ديوان تأملات يصدر عن الهيئة العامة للكتاب
الثلاثاء 20 فبراير 2018 09:02 م
الهيئة المصرية العامة للكتاب
أخر الأخبار
الهيئة المصرية العامة للكتاب
المال خاص
صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ديوان شعر بعنوان "تأملات" للمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي مستشاري قضايا الدولة.
ويضم الديوان مجموعة كبيرة من القصائد منها: "آهاتي، نفوس وشهوات، حديث الذات، المنافق، ترابية الإنسان، ثرى القبور، الليالي، الحق في المساواة، الهروب إلى الغد، لا تسأليني، إلى قبر أمي، قريتي، مصر تعود، سنهزم الإرهاب، سلمت يا مصر، وغيرها.
ومن أجواء الديوان بقصيدة "سنهزم الإرهاب": "لو يعلم القوم أنا بالعزيمة وحدها نسود.. وأن دماء الساجدين ترفع رايات الخلود.. وأن قنابل الإرهاب تزرع الأرض صمود.. وأن أزهارًا ستولد تمقت البغضاء والجحود.. ستحمل النقاء والبقاء وستنبت الدماء ورود.. لو يعلمون أن مصرنا تصنع التاريخ والأسود.. وأن لهيب النار بالصدور سيبعث الرعود".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا