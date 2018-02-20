ديوان تأملات يصدر عن الهيئة العامة للكتاب

الهيئة المصرية العامة للكتاب

المال خاص





صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ديوان شعر بعنوان "تأملات" للمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي مستشاري قضايا الدولة.



ويضم الديوان مجموعة كبيرة من القصائد منها: "آهاتي، نفوس وشهوات، حديث الذات، المنافق، ترابية الإنسان، ثرى القبور، الليالي، الحق في المساواة، الهروب إلى الغد، لا تسأليني، إلى قبر أمي، قريتي، مصر تعود، سنهزم الإرهاب، سلمت يا مصر، وغيرها.



ومن أجواء الديوان بقصيدة "سنهزم الإرهاب": "لو يعلم القوم أنا بالعزيمة وحدها نسود.. وأن دماء الساجدين ترفع رايات الخلود.. وأن قنابل الإرهاب تزرع الأرض صمود.. وأن أزهارًا ستولد تمقت البغضاء والجحود.. ستحمل النقاء والبقاء وستنبت الدماء ورود.. لو يعلمون أن مصرنا تصنع التاريخ والأسود.. وأن لهيب النار بالصدور سيبعث الرعود".