الخزانة الأمريكية تبيع أذونًا بقيمة 96 مليار دولار

بعوائد مرتفعة لم تشهدها منذ عام 2008





خالد بدر الدين





باعت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أذون خزانة بقيمة 96 مليار دولار بعوائد مرتفعة لم تشهدها منذ عام 2008، كما تسعى لبيع أذون حزانة قصيرة الأجل بقيمة 55 مليار دولار، مع انتهاء اليوم ضمن جهود الحكومة الأمريكية لإعادة بناء ميزانها النقدى.





ذكرت وكالة بلومبرج أن الحكومة الأمريكية باعت فى مزاد اليوم أذون خزانة أجل 3 شهور، بقيمة 51 مليار دولار، وعائد 1.64% بزيادة 6 نقاط أساس على مزاد بيع نفس الفئة من الأذون فى بداية الأسبوع الماضى.



