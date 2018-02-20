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اقتصاد وأسواق
الخزانة الأمريكية تبيع أذونًا بقيمة 96 مليار دولار
الثلاثاء 20 فبراير 2018 08:28 م
الخزانة الأمريكية
أخر الأخبار
الخزانة الأمريكية
بعوائد مرتفعة لم تشهدها منذ عام 2008
خالد بدر الدين
باعت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أذون خزانة بقيمة 96 مليار دولار بعوائد مرتفعة لم تشهدها منذ عام 2008، كما تسعى لبيع أذون حزانة قصيرة الأجل بقيمة 55 مليار دولار، مع انتهاء اليوم ضمن جهود الحكومة الأمريكية لإعادة بناء ميزانها النقدى.
ذكرت وكالة بلومبرج أن الحكومة الأمريكية باعت فى مزاد اليوم أذون خزانة أجل 3 شهور، بقيمة 51 مليار دولار، وعائد 1.64% بزيادة 6 نقاط أساس على مزاد بيع نفس الفئة من الأذون فى بداية الأسبوع الماضى.
وتتوقع وزارة الخزانة الأمريكية بيع أذون معظمها قصيرة الأجل بحوالى 441 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.
أمريكا
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