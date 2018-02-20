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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار ٢١ يسجل 657.5 جنيه
الثلاثاء 20 فبراير 2018 08:24 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو ٣.٥ جنيه اليوم، الثلاثاء، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1336 دولارًا.
وشهد عيار 21 تراجعًا ليسجل اليوم نحو 657.5 جنيه بدلًا من 661 جنيهًا بداية اليوم.
وسجل عيار ١٨، 63 جنيهًا، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 751 جنيهًا مقابل 755 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لتسجل 1336 دولارًا بدلًا من 1347 دولارًا.
وتراجع الجنيه الذهب نحو ٢٥ جنيهًا ليسجل الجنيه الذهب 5260 جنيهًا مقابل 5285 جنيهًا أمس.
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