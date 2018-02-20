البورصات العربية.. هبوط 6 أسواق ومكاسب لمصر

خالد بدر الدين









هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بنسب ضعيفة، وسط تعاملات متواضعة، وصعد مؤشرا بورصتى مصر والبحرين فقط.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب حوالى 0.4% للجلسة الثانية ليتقدم إلى 15219 نقطة مع ارتفاع سعر البنك التجاري الدولي بحوالى 1.4% بعد أن زاد، أمس، 1.1%.





وارتفع مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.9% ليزداد إلى 1345 نقطة، لكن مؤشر سوق مال دبى العام هوى بحوالى 0.8% ليسجل 3270 نقطة؛ بسبب ضعف الأسهم العقارية مرة أخرى مع هبوط سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.2%، بعد أن أعلن محللون بوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز الأمريكية هبوطًا متوقعًا لسوق العقارات في دبي حتى عام 2020 على الأقل، وأن أسعار العقارات السكنية قد تشهد المزيد من الانخفاض بحوالى 10- 15% حتى عام 2020.





وانخفض مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.5% ليصل إلى 6681 نقطة، بينما تراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة أقل بلغت 0.3% لينزل إلى 7506 نقاط.



