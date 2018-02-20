بلومبرج : قطر ضخت 43 مليار دولار بالبنوك خلال 2017

إعداد- عبد الغفور أحمد محسن









ضخّت الحكومة القطرية وشركات تابعة للدولة مبالغ بقيمة 43 مليار دولار في النظام المصرفي خلال عام 2017 لتعويض خروج ودائع بقيمة 22 مليار دولار، خلال الفترة بين يونيو وديسمبر، في أعقاب أزمة مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة، وفقًا لمحمد داماك، مدير الخدمات المالية بمؤسسة ستاندر آند بورز، في تصريحات، لبلومبرج.





وبحسب بلومبرج، تعتمد قطر على الودائع الأجنبية لإنعاش نظامها المصرفي في ظل تراجع السيولة عقب هبوط أسعار النفط عالميًّا، وبالتوازي مع خطط الدوحة لإنفاق نحو 200 مليار دولار لاستضافة كأس العام 2020.





وقال داماك إن الحكومة القطرية تدخلت "بقوة" لمساعدة البنوك والسماح لها بزيادة الإقراض وتمويل المشروعات الحكومية، وأضاف أن البنوك والمؤسسات من الدول المقاطعة سحبت معظم ودائعها في قطر، وكذلك فعل المستثمرون المتوترون.



