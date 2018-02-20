رغم وعود الوكلاء.. نقص توريدات السيارات مازال مستمرًا

الرسوم الجمركية على السيارات

موزع: الشركات تعهدت بحل أزمة المعروض بداية 2018

رأفت مسروجة: توقعات بعدم تقديم طلبات شراء جديدة للمصانع الأم

حسين مصطفى: فرص نمو ضائعة لسوق السيارات

أحمد شوقي



مازال العديد من طرازات السيارات تشهد نقصًا حادًا في حجم توريدات الوكيل لشبكة الموزعين ومن ثم في مستوى المعروض؛ مما تسبب في استمرار قوائم الحجز الطويلة فضلًا عن تحصيل مبالغ إضافية للسعر الرسمي "أوفر برايس" من العملاء.



يأتي ذلك رغم الوعود التي قطعها الوكلاء للموزعين خلال الربع الأخير من 2017 بحل الأزمة مطلع العام الجاري؛ مبررين نقص التوريد بعدم وفرة المكونات بالنسبة للطرازات المجمعة محليا فضلا عن نقص وارداتهم من الطرازات المستوردة. وكانت العديد من شركات السيارات قد خفضت حجم تعاقداتها مع الشركات الأم بالنسبة للمكونات اللازمة للتجميع وكذلك الطرازات الكاملة.



وقال أحد موزعي سوق السيارات إن وكلاء التجميع المحلي قد أكدوا خلال الربع الأخير من العام الماضية أن الأزمة تكمن في نقص واردات المكونات، ووعدوا بحلها بداية 2018 بعد تنفيذ طلبات الاستيراد التي تم تدشينها عقب تحسن الطلب.



واستطرد أنه لم يتم الوفاء بتلك الوعود حتى الآن بالنسبة لمعظم السيارات التي يتم تجميعها محليا حيث يتم تسليم الموزعين كميات مخدودة للغاية كما يتأخر الوكلاء عن المواعيد المقررة للتسليم.



وأضاف أن بعض الوكلاء لم يقوموا بتسليم حصص الموزعين عن شهر فبراير الجاري فيما قام آخرون بخفض مستوى التوريد بشكل كبير مضيفًا أن بعض الوكلاء قاموا بجمع السيارات من صالات العرض التابعة لهم لتسليمها للموزعين في ظل تدني الطاقة التشغيلية لخطوط الإنتاج موضحا أن الموزعين لم يثيروا مشكلة مع الوكلاء بسبب عدم الوفاء بالحصص السوقية بسبب تدني الطلب في السوق.



ومن جانبه رجح اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أن يكون الوكلاء قد أحجموا عن التقدم بطلبات شراء جديدة للمكونات أو السيارات الكاملة رغم حالة النقص التي يواجهها السوق بالنسبة للعديد من الطرازات؛ مما تسبب في عدم وفائهم بوعودهم الخاصة بالانتظام في تسليم حصص الموزعين من السيارات بشكل كامل مع بداية 2018.



وأرجع ذلك إلى غياب الرؤية التفاؤلية لمستقبل سوق السيارات خلال 2018 عن كثير من مسئولي التسويق في العديد من الشركات؛ ومن ثم تخيم عليهم حالة من الحذر والتحفظ عند التقدم بطلبات شراء خوفًا من مخاطر عدم بيعها وبقائها في مخازن الشركات كما حدث خلال الشهور الأولى من 2017 الأمر الذي اضطرهم آنذاك لطرح خصومات كبيرة لإنعاش الطلب.



ولفت إلى أن طلب الشراء الذي يتقدم به الوكيل المحلي إلى الشركة الأم يستغرق نحو 3 او 4 أشهر لتنفيذه؛ ومع ذلك لم يتم حل المشكلة التي ظهرت في السوق قبل نحو 4 أشهر من نهاية 2017؛ أي أنه قد مر حاليا نحو 6 أشهر على بدايتها وكان من المفترض أن تكون الشركات قد تمكنت من استيراد احتياجات السوق من المكونات والسيارات الكاملة؛ الأمر الذي يعزز التوقعات بان الوكلاء لا زالوا حذرين وأنهم لم يتقدموا بطلبات شراء إضافية حتى الآن.



وأشار إلى أن كثيرا من مسئولي التسويق بالشركات المحلية ينقصهم الخبرات التي تمكنهم من التنبؤ بحركة السوق خلال مدى زمني متوسط أو طويل؛ لذا يقومون بإدارة حملاتهم التسويقية وعمليات الشراء من الشركات الأم برؤية قصيرة المدى لا تأخذ بعين الاعتبار التطورات المستقبلية؛ مما يؤدي إلى وقوع بعض الوكلاء في فخ الاستيراد بكميات كبيرة مما يؤدي لزيادة المعروض عن الطلب، أو أنهم يتسببون في تفويت فرص نمو المبيعات وزيادة الحصص السوقية في حالة عدم القدرة على تلبية الطلب بشكل كامل كما هو الوضع حاليا.



ولفت اللواء حسين مصطفى خبير سوق السيارات إلى أن الكثير من الطرازات تعاني نقصًا في المعروض حاليا لعدم توفرها لدى الوكلاء؛ مرجعا ذلك إلى الارتفاع الكبير في الاسعار مما أدى لعدم قدرة الوكلاء على التخطيط وإدارة الحملات التسويقية بشكل ملائم لحاجة السوق خوفا من استيراد كميات كبيرة قد لا يتم بيعها بسبب انخفاض الطلب.



وأشار إلى أن نقص المعروض قد تسبب في تفويت فرص النمو أمام عدد من الوكلاء حيث حققت مبيعات ديسمبر الماضي نموًا مقارنة بالأرقام المسجلة خلال ديسمبر من 2016 حيث وصلت إلى 14.7 ألف سيارة مقابل 12.5 ألف؛ بنمو قدره 17.3%.