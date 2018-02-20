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اقتصاد وأسواق
قائمة المحاصيل الخاضعة للقواعد التصديرية الصارمة
الثلاثاء 20 فبراير 2018 05:41 م
زراعة الأرز 55699
أخر الأخبار
زراعة الأرز 5569
بدء تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة على صادرات الجوافة
الصاوي أحمد
تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتطبيق معايير الجلوبال جاب أو الممارسات الزراعية الجيدة علي المزراع المنتجة والمصدرة للجوافة كرابع محصول يخضع للمنظومة التصديرية الجديدة التي انطلقت بموجب قرار مشترك بين وزيري الزراعة والصناعة منتصف العام الماضي، لضبط الرقابة علي الصادرات الزراعية والوصول بها لمعدلات جودة عالمية.
أكد المهندس محسن البلتاجي رئيس جميعة تنمية وتطوير الحاصلات البستانية "هيا" أن خطة ضم المحاصيل للمنظومة الجديدة تستهدف إضافة محصول الرمان خلال الفترة المقبلة لتصبح عدد المحاصيل 5 أصناف هم الفلفل والفراولة والعنب والجوافة والرمان.
وتعتبر الممارسات الزراعية الجيدة أو الجلوبال جاب هي تأشيرة دخول للمنتجات المصرية لدول العالم المختلفة التي تتوافق مع المعايير العالمية لشركات فحص المنتجات الزراعية العالمية التي تمنح هذة الشركات شهادة إجتياز وسلامة لمنتجاتها.
وأوضح "البلتاجي" أنه وفقا لمنظومة التصدير الجديدة تتطلب من الشركة الراغبة في التصدير من الحصول علي " كود " تصديري بناء علي تقديم المستندات للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وتقوم لجنة ثلاثية من الحجر الزراعة والمجلس التصديري بمنح ذلك الكود لكل شركة بعد الموافقة.
وسبق أن إتخذت وزارة الزراعة إجراءات مشددة لتنظيم منظومة تصدير الخضروات والفاكهة المصرية والتي تشمل تطبيق قرار وزاري مشترك موقع من وزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة بشان منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة من خلال إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجرالزراعى مع اللجان المختصة، تكون متوافقة مع المعايير العالمية المعروفة بالجلوبال جاب أو الممارسات الزراعية الجيدة.
كما شملت الأجراءات المنشور الفني للإدارة المركزية للحجر الزراعي بشأن الإجرءات الحجرية لتصدير الخضر والفاكهة للرسائل المصدرة موسم 2017/2018، تطبيقا لمنظومة الفحص ،حيث يتم أخذ عينات لكل صنف في الشحنة التصديرية علي حدة وتحليلها بدلا من الأقتصار علي فحص عينة واحدة من كل الأنواع كما تتضمن الأجراءت أن يقوم الحجر الزراعي بالمرور والمتابعة علي المزارع قبل التصدير للتأكد من مدي مطابقتها للشروط والقواعد الجديدة وتلتزم الشركات والمزراع بتقديم تقارير دورية عن جودة المحاصيل في المراحل المختلفة حفاظا علي سمعة المنتجات المصرية.
وأكد ياسر خيال مدير مركز المعلومات في أتحاد مصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة ،أن منظومة الفحص التي تطبقها "الحكومة " حاليا تعتمد علي عدد من الآليات تشمل تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة علي المزرعة ومحطة التعبئة وكل شيئ بداية من الجني حتي التصدير.
واوضح خيال أن هذة الأجراءات الجديدة تتطلب من كل مزرعة أو محطة تعبئة راغبة في التصدير توجيه أصحاب المزارع في الحصول علي كود تصديري يتيح للحكومة المصرية من التتبع العكسي للشحنة ومعرفة مصدرها لتطبيق عقوبات علي المخالفين.
ولفت خيال إلي ان المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يمنح ذلك الكود لكل مزرعة ومحطة التعبئة بعد إجتيازها للشروط والقواعد الجديدة التي وضعتها وزارتي التجارة والزراعة حيث تقوم اللجنة الثلاثية التي تضم الحجر الزراعى والمجلس التصديرى وهيئة الرقابة علي الصادرات والورادات بالفحص والاعتماد حسب الاشتراطات المنصوص عليها بالقرار الوزاري المشترك لوزيري التجارة والزراعة.
وأوضح "خيال " أنه من ضمن إجرءات وقواعد التصدير الجديدة أن ترفق المزرعة او الشركة شهادات معتمدة من المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات تثبت سلامة هذة المنتجات بعد تحليل العينات داخل المنظومة للكشف عن متبقيات المبيدات بها وإصدار نتائج شهادات معتمدة.
ولفت "خيال " إلى أن الشركات الراغبة فى تصدير المنتجات الزراعية تتوجه إلى الحجر الزراعى لتسجيل بيناتها طبقا للسجل التجاري حتى يتسنى لقطاع الخدمات الزراعية بالوزارة من إعداد قاعدة بيانات لهذه الشركات وتحميل المسئولية للمصدرين والمزارعين عن أهمية إتباع القواعد الحجرية والتوصيات الخاصة بوزارة الزراعة وذلك حفاظا على سمعة الصادرات المصرية الزراعية.
وحظرت السعودية استيراد ثمار الفلفل والخس والجوافة والفراولة من مصر مؤقتاً، خلال الموسم الماضى، بعد أن تم فحص وتحليل عينات وثبت استمرار ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات.
بينما سمحت دول الخليج الأخري وهي الأمارات والبحرين بدخول المنتجات المصرية بعد وقفها في محاصيل الفراولة والفلفل والكويت سمحت بدخول البصل والجوافة والخس مرة أخري بعد منعها في الموسم الماضي.
وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم المنتهى، الذى يبدأ من أول سبتمبر 2016 ويستمر حتى نهاية أغسطس 2017، بنحو 200 ألف طن عن نفس الفترة من الموسم السابق، مسجلة 3.9 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار .3.7مقابل مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد احتلت الدول العربية المرتبة الأولى من حيث استيراد للحاصلات الزراعية المصرية، واستحوذت على 1.724 مليون طن تمثل %45 من إجمالى الصادرات، بقيمة بلغت 912.155 مليون دولار، تلاها فى المرتبة الثانية الدول الأوروبية خارج «الاتحاد» بنحو 872.566 ألف طن، تمثل %23 من إجمالى الصادرات بقيمة بلغت 373.467 مليون دولار.
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