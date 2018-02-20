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اتصالات وتكنولوجيا
كاسبرسكى لاب تتصدر مقياس الأمن الإلكترونى TOP3
الثلاثاء 20 فبراير 2018 05:32 م
كاسبرسكى
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كاسبرسكى
المال– خاص
حافظت شركة كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية، للعام الخامس على التوالي، على المركز الأول في مقياس الأمن الإلكتروني الشهير TOP3، استنادًا إلى اختبارات مستقلة أُجريت على منتجات لكبرى الشركات المقدّمة لحلول الأمن الإلكتروني.
وتفوّقت كاسبرسكي لاب على الشركات الأخرى المقدِّمة لحلول الأمن الإلكتروني في مجموعة واسعة من الاختبارات المستقلة التي أجريت على منتجاتها خلال 2017، لتحتلَّ المركز الأول في 72 مرة من أصل 86 اختبارًا وعملية مراجعة تقييمية، ولتأتي كذلك بأحد المراكز الثلاثة الأولى في 91% من الاختبارات.
ووفقًا لمقياس TOP3، لا تزال كاسبرسكي لاب أكثر شركة أمن إلكتروني خضوعًا للاختبارات وحيازة للصدارة والتكريم في مجالها، وعزّزت هذه النتائج المكانة الرائدة للشركة في هذا المجال الحيوي، نظرًا لقدرتها على حماية المستخدمين بأفضل الحلول الأمنية وتقديم حماية عالية الجودة ضد التهديدات المعروفة والمجهولة والمتقدمة.
واستنادًا إلى نتائج التقييم المستقل للاختبارات التي تُجرى في مختبرات TOP3 ذات الشهرة العالمية والتابعة لكاسبرسكي لاب، فإن مقياس TOP3 يراقب بانتظام أداء كل من المنتجات الاستهلاكية والمؤسسية من كبرى الشركات الأمنية. ويتتبع المقياس أداء المنتجات المختلفة بالسوق في أحوال وشروط محددة، ويقارن أداء بعضها بالبعض الآخر في عمليات مراجعة تقييمية مستقلة. وتقيس حسابات الاختبارات والتقييمات قدرة الشركات على تسجيل درجات عالية، مع منح كل شركة درجة تعتمد على عدد مرات تحقيقها أحد المراكز الثلاثة الأولى في الاختبارات، مقارنة بعدد الاختبارات التي خضعت لها.
وخضعت منتجات كاسبرسكي لاب لعدد اختبارات أكبر من أي شركة أخرى من شركات الأمن الإلكتروني في عام 2017، إذ أجري على منتجاتها ما مجموعه 86 اختبارًا، في حين أن أقرب منافساتها لم تخضع منتجاتها سوى لثمانية وستين اختبارًا. وحلّت منتجات كاسبرسكي لاب في أحد المراكز الثلاثة الأولى في 91% من الاختبارات التي خضعت لها، وذلك بفارق واسع عن أقرب الشركات المنافِسة التي حلّت بأحد المراكز الثلاثة في 72% من الاختبارات.
وقال تيمور بياتشوڤ، مدير أبحاث مكافحة البرمجيات الخبيثة لدى كاسبرسكي لاب، إن الريادة التقنية المتقدمة والخبرة الواسعة في مجال الأمن الإلكتروني "تأتي في صميم كل ما نقوم به في كاسبرسكي لاب"، مؤكدًا مواصلة الشركة سعيها الدءوب لتطوير منتجاتها من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية من التهديدات الإلكترونية المعروفة والمجهولة، وذلك باتباع نهج فريد يجمع بين الذكاء البشري والتقنيات المتقدمة.
وأضاف: "احتلالنا الصدارة في مقياس TOP3 للسنة الخامسة على التوالي، دليل على قدرة كاسبرسكي لاب على إتاحة أفضل حلول الحماية التي تناسب العملاء من الشركات أو الأفراد".
كاسبرسكى لاب
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