البيئة تستعد لإطلاق بورصة مصرية لشراء شهادات الكربون

وزارة البيئة

شريف عمر



تستعد وزارة البيئة لإطلاق بورصة متكاملة لشراء شهادات تداول الكربون فى مصر، والمرتبطة بحث الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون، من خلال تبنى تكنولوجية متطورة لتقليل انبعاثات الكربون التى تؤدى للاحتباس الحرارى.



قالت مصادر مقربة من الوزارة، إن الأخيرة وجهت الدعوة للعديد من شركات الصناعة، وتوليد الطاقة الشمسية والكهربائية، لوضع الإطار العام لتفعيل تلك السوق فى مصر، وحث الشركات الصناعية الكبرى على تقليل الانبعاثات الضارة لنحو 7 عوادم سلبية منها أول وثانى اكسيد الكربون، والفحم.



وشرحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"المال": طبيعة عمل السوق المنتظرة تتركز فى المراجعة الدورية من وزارة البيئة لكل التجمعات الصناعية وتعهداتها بالعمل على خفض انبعاثات الكربون الضارة، وعند التأكد من التزام الشركات بالتعهدات يتم منحها مقابل مالى نظير تعهداتها، وضح استثمارات لتقليل الانبعاثات.



وأشارت المصادر الى ان تمويلات شراء الشهادات المنتظرة قد تتم من خلال الأمم المتحدة وبرامجها لانقاذ البيئة، بجانب بعض البلدان المعرضة للغرق فى حالة استمرار معدلات الانبعاثات الحالية ومنها هولندا وبلدان اوروبية اخرى.



ونوهت المصادر أن الوزارة طالبت الشركات والجهات الدولية بصياغة تصوراتهم واتاحة كل البيانات المرتبطة ببورصة سوق الكربون، وموافاة الوزارة بذلك خلال الربع الثانى من العام الحالى.



وأكدت المصادر أن بورصات شراء الكربون امراً متعارفاً عليه فى كل بلدان العالم، وتتجاوز قيم تعاملاته مليارات الدولارات سنوياً، وتطمح مصر فى أن تصبح أول سوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



وكانت وزارة البيئة قد عقدت فى فبراير الحالى ورشة عمل حول مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات التابع للإدارة المركزية للتغيرات المناخية واليات تمويل فرص الخفض الوطنى للكربون، وحضر الندوة ممثلين عن جهاز شئون البيئة وممثل الأمم المتحدة لمشروعات تغير المناخ بنيويورك، وممثلين عن وزارات الطاقة والكهرباء والصناعة والبيئة والطيران المدنى وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهار المخلفات بالإضافة إلى ممثلى المكاتب الاستشارية للبيئة.



وينظر العالم بعين الاعتبار والأهمية لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة والتى تمثل تحدياً للجميع من اجل انقاذ الحياه على كوكب الأرض، فى ظل تزايد معدلات الاحتباس الحرارى.