113 مليار قدم مكعب احتياطيات أولية لحقل الغاز التابع للقابضة الكويتية

هيثم عبد المنعم

مصطفى طلعت



كشف هيثم عبدالمنعم مدير علاقات المستثمرين بشركة القابضة المصرية الكويتية أن احتياطيات حقل الغاز المملوك حق امتيازه لشركة NSCO Investments Limited - التابعة للقابضة بشكل غير مباشر- تبلغ نحو 113 مليار قدم مكعب، سيتم استخراجها خلال الأربع سنوات المقبلة، مضيفاً "هذه الكميات مرشحة للزيادة".



يذكر ان الشركة القابضة المصرية الكويتية أعلنت صباح اليوم أن شركة العالمية للاستثمارات المالية التابعة قد استحوذت على حصة إضافية بنحو 60% من أسهم شركة NSCO Investments Limited المالكة لحق امتياز حقل الغاز بمنطقة شمال سيناء البحرية، وذلك عبر عملية زيادة رأسمال للأخيرة بنحو 20 مليون دولار.



وكشف مدير علاقات المستثمرين بشركة القابضة المصرية الكويتية أن الأخيرة رفعت حصتها من 40 الى 99.9% من أسهم شركة NSCO عبر عملية زيادة رأسمال الأخيرة، والتي سيتم تمويلها من الموارد الذاتية للقابضة.



وأشار "عبدالمنعم"، في تصريحات خاصة لـ"المال"، إلى أن شركة " NSCO" كانت قد اشترت منذ عدة سنوات امتياز الحقل من الشركة الفرنسية " Perenco" للبترول والتي تخارجت من المشروع ككل في وقت سابق، رافضاً الإفصاح عن قيمة الصفقة، او موعد تنفيذها.



وأوضح أن صفقة الإستحواذ ستنعكس بشكل إيجابي على القوائم المالية للقابضة خلال العام الحالي، مشيراً الى ان دخول الشركة إلى مجال إنتاج الغاز يأتي بالتزامن مع خطة الدولة بتأمين إمدادات الوقود بدلاً من الإستيراد.



يشار إلى أن "القابضة الكويتية" حققت صافي ربح قدره 120 مليون دولار في 2017، مقابل 57.8 مليون دولار في 2016، بنمو 108%، كما قفزت أرباح الربع الاخير 361% إلى 37 مليون دولار، مقارنة بالفترة المماثلة من 2016.



جدير بالذكر ان القابضة الكويتية تقدمت، في وقت سباق، بعرض شراء إجباري للإستحواذ على 99% من أسهم شركة الدلتا للتأمين، التي تمتلك فيها 32%، وفتحت البورصة سوق الصفقات 4 فبراير الحالي لتنفيذ العرض على أن ينتهي في 1 مارس المقبل.



