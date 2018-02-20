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عقـــارات
S&P : هبوط أسعار العقارات 10- 15% فى دبي
الثلاثاء 20 فبراير 2018 04:48 م
وكالة ستاندرد آند بورز
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وكالة ستاندرد آند بورز
خالد بدر الدين
أكد محللون من وكالة ستاندرد آند بورز S&P الأمريكية لخدمات المستثمرين، اليوم الثلاثاء، أن أسعار العقارات في إمارة دبي قد تتراجع لما بين 10 و15% خلال العامين المقبلين؛ بسبب تزايد المعروض الجديد وفرض ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات.
ذكرت وكالة رويترز أن توقعات ستاندرد آند بورز القاتمة لقطاع العقارات الإماراتى تأتى وسط هبوط أسعار المساكن في دبي بما يتراوح بين 5 و10% خلال العام الماضى، كما بدأ ضعف السوق العقارية يصيب كبار شركات التطوير العقارى في إمارة دبى بأضرار واضحة.
وترى سابنا جاجتياني، محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى وكالة ستاندرد آند بورز، أن هذا التصحيح سيستمر، خلال العامين الحالي والمقبل على الأقل، قبل أن تستقر الأسعار في 2020 وليس قبل ذلك، وأن الإيجارات في أسواق السكن والتجزئة ستظل أيضًا تحت ضغوط، وأن الفنادق ستضطر لقبول متوسط أسعار أقل للغرف من أجل الحفاظ على معدلات الإشغال.
كان بنك الكويت الوطني قد أعلن، في تقرير، خلال الشهر الحالى، أن أسعار العقارات منخفضة بما بين 16 و19%، مقارنة بمستويات الذروة التي كانت قد سجلتها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأبلغت سابنا جاجتياني الصحفيين بأن معرض دبي إكسبو 2020 قد يفيد سوق العقارات بسبب احتمال زيادة النشاط الاقتصادي بفعل توقعات وصول 25 مليون زائر وساكن جديد، لكنها حذرت من أن قطاع العقارات ما زال يواجه خطر الإفراط في البناء الذي ستظهر تداعياته بعد عام 2020.
وتوقع تقرير جونز لانج لاسالز لسنة 2017 نمو المعروض السكني المخطط له في دبي 9% هذا العام، و7% خلال العام المقبل، لكن جاجتياني ترى أن تراجع قطاع العقارات لن يكون بالحِدّة التي شهدها عام 2009 بسبب حصافة المقرضين وتشديد القواعد في سوق العقارات.
وكشفت "إعمار" العقارية، أكبر مطور عقاري مدرج في بورصة دبي، انخفاضًا نسبته 16% بصافي ربح الربع الأخير من العام الماضي، مع ضغط التكاليف، وبعد ظهور نتائج شركة داماك العقارية التي أظهرت انخفاضًا بنحو 47% في صافي ربح نفس الربع.
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