الملابس الجاهزة

نائب رئيس الشعبة لـ"المال": مصانع الملابس أُغلقت من نوفمبر لضعف الطلب فى الموسم الشتوى





معتز محمود





تشهد أسواق الملابس الجاهزة بالإسكندية فى موسمها الشتوى الذى قارب على الانتهاء حالة من الركود "غير المسبوقة"، كما يصفها تجار الملابس، عزاها البعض لضعف القوة الشرائية للمواطنين.



وقال أشرف جويا، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الزيادة فى أسعار الملابس هذا العام تتراوح من 60– 100% مقارنة بالعام الماضى.



وأضاف، فى تصريحات خاصة، لـ"المال"، أن هذه الزيادات الكبيرة فى الأسعار دفعت المبيعات إلى الهبوط بصورة أثرت على عمل المصانع واستمراريتها.



وكشف أن المصانع أغلقت، هذا العام، مبكرًا بداية من شهر نوفمبر بدلا عن موعدها كل عام شهرى يناير وفبراير، نتيجة تكدس المخزونات من الملابس الشتوية بالمحلات التجارية، وعدم القدرة على بيعها.



واعتبر نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الموسم الشتوى هذا العام هو أسوأ موسم فى تاريخ الملابس الجاهزة، لافتًا إلى أن الزيادة الكبيرة فى الأسعار أسبابها متعددة لأنها تشمل زيادة أسعار الخامات والمعدات والأجور.



وأشار جويا إلى أن سعر صرف الدولار يعد أحد أسباب الزيادات الكبيرة لبعض المستلزمات المستوردة، بالإضافة لأسعار الكهرباء وغيرها من المصروفات.