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اقتصاد وأسواق
تمار الإسرائيلية تسدد إتاوات بقيمة 270 مليون دولار من عائدات الغاز
الثلاثاء 20 فبراير 2018 04:24 م
كونسورتيوم تمار الإسرائيلي
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كونسورتيوم تمار الإسرائيلي
في عام 2017
عادل عبد الجواد
كشف موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي أن "تمار" الاسرائيلية للغاز دفعت إتاوات بقيمة 777 مليون شيكل اسرائيلي خلال العام الماضي 2017 أي ما يعادل 270 مليون دولار أمريكي من عائدات الغاز الطبيعي من خزان تمار، بينما بلغ مجموع الإتاوات من النفط والمعادن من الغاز الطبيعي 803 مليون شيكل أي 281 مليون دولار.
وبالإضافة إلى الإتاوات من الغاز الطبيعي والنفط، بلغت الإيرادات من الإتاوات المعدنية 17 مليون شيكل وإيرادات قدرها 8 مليون شيكل من الرسوم والأنشطة الأخرى.
وذكر الموقع الإسرائيلي أن كمية الغاز المنتجة لعام 2017 كانت أقل بنسبة 5٪ عما كانت عليه في 2016 بسبب التغيرات في سعر صرف الدولار.
وتعكس المبالغ المذكورة إنتاجا قدره 9.79 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك يرجع إلي انخفاض الإنتاج في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب عطل جهاز الحفر منذ سبتمبر الماضي، وانخفاض سعر صرف الدولار بنسبة 10٪. حسبما أفاد الموقع.
ومن جانبه قدر وزير الطاقة الاسرائيلي "يوفال شتاينيتس" أن الإيرادات من الغاز من المتوقع أن تنمو خلال السنوات القليلة القادمة بفضل تطوير الخزانات، وعقود التصدير واستكشاف الغاز الطبيعي والنفط.
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