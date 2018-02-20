أوبو تحصد جائزة Business Today للشركة الأسرع نموًا ‎

شركة أوبو

المال - خاص:



حصدت شركة OPPO، الصينية للهواتف المحمولة جائزة الشركة الأسرع نموًا بحجم الأعمال لعام 2017، عن 2016 في مجال التكنولوجيا الهواتف الذكية، وذلك في احتفالية bt100 التي أقامتها مؤسسة Business Today لتكريم أكثر 50 شركة ناجحة، وأكثر 50 شخصية مؤثرة فى الاقتصاد المصرى.





أقيم الحفل بحضور نحو 600 شخصية، تُمثل قادة القطاعات الاقتصادية، ولفيف من الوزراء، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، وياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو الجارحي وزير المالية، وسحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمود شاكر وزير الكهرباء، وفقًا لدراسات مستمرة ومراقبة دقيقة لأداء أفضل الشركات نمواً وتطوراً لعام 2017.



وصرح مدير العلامة التجارية لشركة OPPO أفريقيا والشرق الأوسط، أندى شي قائلًا: "يسرنا أن نرى ثمار عملنا الدؤوب طوال العام الماضي، حيث إننا حرصنا على تقديم كل ما لدينا من أجل الشباب في مصر، واستثمرنا الكثير في علامتنا التجارية لتكتسب هذه الشعبية في مصر، لأن السوق المصرية من أهم وأكبر الأسواق الواعدة في المنطقة التي نهتم بالعمل على تنمية وتعزيز تواجدنا فيها، ويجب الإشارة إلى أن المناخ الاستثماري في مصر الآن يشجع المستثمرين الأجانب على العمل والتطور وهو في تحسن كل يوم."



وأضاف: "إن العمل في مصر تجربة مختلفة من نوعها ونسعى للمزيد من التطور والنمو، للمساهمة في سوق العمل المصرية، خاصة في مجال الهواتف الذكية، حيث إن السوق المصرية والعربية علي رأس أولوياتنا هذا العام، معتمدين على أفضل وأحدث التقنيات لإنتاج أجهزة تطابق احتياجات عملائنا، خاصة المصريين وما يبحثون عنه دائمًا.



وقد استطاعت OPPO أن تحقق نموًا على مستوى الأرباح، وشحنات الهواتف الذكية، والحصة السوقية بالمقارنة مع أداء الشركة في عام 2016، وعلى مستوى الحصة السوقية في مصر فإن OPPO نجحت في تحقيق شعبية جارفة بين مختلف شرائح المجتمع وفئاته وخاصة الشباب، حيث نجحت حصتها في السوق بالتضاعف في ديسمبر 2016 في نفس الوقت في عام 2017، كما استطاعت OPPO أن تحقق أرباحًا قياسية بنهاية الربع الرابع من 2017 بعد إطلاقها عدد من الهواتف الذكية ذات الإمكانات الكبيرة والسعر التنافسي والمتوسط وعلى رأسهم OPPO F5، مما ساهم في نمو مبيعاتها لهذا الحد.



أما على مستوي شحنات الهواتف الذكية للشركة، فإنه، وعلى الرغم من الإنخفاض العالمي لشحنات الهواتف الصينية، فإن OPPO قد حافظت على مكانتها وعززت تواجدها في أسواق الشرق الأوسط وخاصة مصر.

