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بورصة وشركات
أداء متباين لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء
الثلاثاء 20 فبراير 2018 03:57 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.40 % عند مستوى 15219 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 858 نقطة، والمؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاٍ بنسبة 0.60% عند مستوى 2047 نقطة.
وهبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.18% عند مستوى 2691 نقطة، وكذا نظيره العشرينى بنسبة 0.22% عند مستوى 14986 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 108.7 مليون جنيه، و37.5 مليون جنيه، و19.7 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 4.7 مليون جنيه، و99.5 مليون جنيه، و61.6 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 79 سهمًا من إجمالى 184 سهماً متداولاً، وكذا 79 وبقى 74 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود طفيف لأغلب مؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.75 % عند مستوى 15158 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11% عند مستوى 853 نقطة.
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