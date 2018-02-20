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بورصة وشركات
رئيس البورصة: تعديلات قانون سوق المال بداية تطوير وتحديث
الثلاثاء 20 فبراير 2018 03:37 م
رئيس البورصة
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رئيس البورصة 2
المال - خاص
قال رئيس البورصة، محمد فريد، إن البورصة تعتبر آلية إدخار تدريجية طويلة الأجل لجميع المصريين بمختلف شرائحهم ، تمكنهم من التحوط ضد تقلبات الأسعار والتضخم .
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحت عنوان " دور الحكومة في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر أسواق المال"، وذلك في القمة السنوية الثالثة لأسواق المال ، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والأستاذ محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة ، والدكتور فادي خلف أمين عاما اتحاد البورصات العربية.
وأضاف فريد ، أن التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان على قانون سوق المال ، خطوة مهمة لكنها البداية لتطوير وتحديث ورفع قدرة سوق المال للقيام بدوره كمنصة لتمويل الشركات الراغبة في التوسع والنمو والية للادخار والاستثمار بالأخص الاستثمار طويل الأجل.
وتابع "التعديلات وضعت إطار تشريعي متكامل للصكوك كأداة مالية كانت غير مفعلة، رغم زيادة الطلب عليها.، فضلا عن تنظيم عملية تأسيس اتحاد للأوراق المالية المصرية على غرار اتحاد التأمين، بما يعزز القطاع المالي غير المصرفي".
وقال رئيس البورصة: "نحتاج حالياً نشر الثقافة المالية غير المصرفية وزيادة أعداد المتعاملين، وإبراز فكرة إمكانية الإدخار عبر سوق الأوراق المالية".
وأضاف أن الطروحات الحكومية ستسهم في زيادة التوعية بدور سوق الأوراق المالية في تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف
وطالب بضرورة مشاركة جميع المتعاملين في السوق في حملة التوعية.
من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار، أن الحكومة جادة وحريصة على تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية ، لتؤكد أن الطروحات الحكومية من شانها أن تسهم في تعميق ورفع كفاءة البورصة
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