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بورصة وشركات
المركزي للمحاسبات يطالب مصر للزيوت تحديد مصير 292 مليون جنيه
الثلاثاء 20 فبراير 2018 03:22 م
الجهاز المركزى للمحاسبات
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الجهاز المركزى للمحاسبات
شريف عمر
طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، من إدارة شركة مصر للزيوت والصابون، إجراء مطابقات سعرية للوقوف على صحة رصيد الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى بلغت 292.206 مليون جنيه.
وأشار المركزى للمحاسبات، في تقر صادر عنه، إلى أنه لم تقف على صحة رصيد الشركة القابضة البالغ 292.206 مليون جنيه، لعدم إجراء مطابقة سعرية على استلامات الزيت الخام "فول صويا وعباد شمس"، وتسليمات الزيت المعبأ خلال الفترة من يوليو 2017 إلى ديسمبر 2017.
وأضاف تقرير المركزى -الذى اطلعت المال على نسخة منه- أن هذه المطالبة دفعت الجهاز للوقوف على عدم صحة نتائج أعمال الشركة بنهاية سبتمبر وديسمبر الماضيين.
ويبلغ رأسمال مصر للزيوت 60 مليون جنيه موزعًا على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، ويتداول السهم بالقرب من مستويات 33 جنيهًا فى الفترة الأخيرة، ويتوزع هيكل ملكية مصر للزيوت بين 27% للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و16% لاتحاد العاملين المساهمين، و37 % لشركة الأهلى للاستثمارات، والباقى أسهم حرة التداول.
كانت المال قد نشرت حواراً سابقاً، مع ياسين تاج ياسين المستشار القانونى لشركة الأهلى للاستثمارات، والذى أشار إلى أنه سيتقدم بشكوى لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ضد إدارة مصر للزيوت، لاتهامها بالإفصاح الخطأ نتيجة الإصرار على إدراج اسم ممثل الأهلى للاستثمارات فى الإفصاحات الدورية للشركة، بما يخالف قرار الأهلى للاستثمارات.
وأوضح تاج ياسين، أن تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات حول نتائج أعمال مصر للزيوت والصابون عن العام المالى الماضى، تضمن عدة ملاحظات، أولاها مطالبة الشركة بتوضيح ارتفاع قائمة الدخل بـ239 مليون جنيه، تمثل فروق أسعار من المنتظر أن يوافق عليها وزير التموين على المصيلحى نظير بيع الزيوت لصالح هيئة السلع التموينية.
ونوه إلى أن صافى حقوق مساهمى الزيوت والصابوت وصل إلى 42 مليونًا بنهاية العام المالى الماضى، فى حين حققت الشركة 5 ملايين جنيه صافى ربح عن الفترة المذكورة، وهى أرباح نتجت عن بيع قطعتى أرض فى منطقتى ميت غمر وسندوب بالدقهلية، متوقعاً لجوء الشركة لبيع مزيد من الأراضى بهدف تدبير سيولة لمواجهة الانخفاض المستمر فى حقوق المساهمين بجانب سداد الالتزامات المالية المقررة.
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المركزى
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