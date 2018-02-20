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التعليم: عروض مسرحية لطلاب المدارس
الثلاثاء 20 فبراير 2018 03:02 م
طلاب المرحلة الابتدائية
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طلاب المرحلة الابتدائية
المال - خاص
صرح الإعلامي أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بالوزارة التابعة لقطاع الخدمات والأنشطة تقوم بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة بتنفيذ عدة عروض مسرحية وتقديمها لطلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية في العديد من المحافظات (بالمجان) وذلك في إطار البروتوكول بين وزارتي التعليم والثقافة.
وأفاد هاني كمال مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية بالوزارة، بأنه سيتم تقديم عرض "الليلة الكبيرة" لمرحلة التعليم الأساسي علي مسرح مجمع الملك فهد بمحافظة القاهرة، علي أن ينتقل العرض إلي عدة مسارح أخرى بالقاهرة وباقي المحافظات وأن العروض الفنية الأخرى والتي تستهدف طلاب المرحلة الثانوية سيتم تقديمها بالتزامن مع مسرحيات الأطفال.
وأضاف كمال أن عدد المسرحيات التي سيقدمها المجلس الأعلى للثقافة لطلاب المدارس يصل إلى مايزيد على 5 مسرحيات منها (الليلة الكبيرة، شمس وقمر، كوكب سيكا، يوم أن قتلوا الغناء)، وجميع تلك العروض يقدمها نجوم المسرح المصري بوزارة الثقافة، وأن عدد المستفيدين من طلاب المدارس المشاهدين لتلك العروض يصل إلي (10000) طالب وطالبة.
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