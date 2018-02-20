شنايدر إليكتريك مصر تحصل على جائزة BUSINESS Today

شنايدر اليكتريك مصر

سمية كمال





حصلت شركة شنايدر إليكتريك، المتخصصة عالميا فى إدارة الطاقة والتحكم الآلى، على جائزة أفضل مؤسسة اقتصادية تعاونا مع الحكومة المصرية فى مشروعات التنمية خلال 2017، وذلك ضمن تصنيف BT100 لأفضل 50 شركة و50 شخصية تأثيرا فى الاقتصاد المصرى لعام 2017، والذى تنظمه سنويا مؤسسة Business Today، وشاركت أيضا شنايدر كراع فضى للاحتفال فى نسختة الحالية.



وحضر الاحتفال لفيف من الوزراء، ضم المهندس مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمرو الجارحى، وزير المالية، والمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والمهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إليكتريك لشمال شرق أفريقيا والمشرق العربى، وتامر عصام، نائب رئيس الشركة للموارد البشرية لشمال شرق أفريقيا والمشرق العربى، والعديد من الشخصيات الاقتصادية والمالية المصرية.



ويُعد اختيار شنايدر إليكتريك، كأفضل شركة تعاونا مع الحكومة المصرية، وتأكيداً على التزامها بالتعاون الوثيق فى مشروعات التنمية المصرية، ومساهماتها فى العديد من المشروعات القومية مثل حقل غاز "ظهر", وحقل الغاز فى غرب دلتا النيل، وإنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، والمشاركة فى الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء، والمشاركة فى مشروعات الطاقة المتجددة.



وتعليقاً على هذا التكريم، قال المهندس وليد شتا:"ان اختيار شنايدر إليكتريك كأفضل شريك للحكومة المصرية كان وفقا للدراسات والأبحاث السوقية التى أجريت بمعايير لتقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق، والتى ساهم فيها مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين فى الشئون الاقتصادية، وتأكيدا على مساهمتنا فى دعم الاقتصاد المصرى".



وأضاف شتا، أن تكريم مؤسسة Business Today لأفضل 50 شركة وأكثر 50 شخصية تأثيراً على حد سواء، يأتى إيماناً منها بأهمية الدور الذى تلعبه هذه الشركات والمؤسسات فى تحسين أداء السوق لتتمشى مع جهود الدولة المصرية وخطة الإصلاح الاقتصادى المتبعة حاليًا.