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بنـــوك
التجارى الدولى يجرى تعديلات ويحدّث خدمة الإنترنت البنكى
الثلاثاء 20 فبراير 2018 02:13 م
البنك التجارى الدولى
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البنك التجارى الدولى
سهير محمد
أعلن البنك التجارى الدولى، عن إطلاق واجهة مستخدم جديدة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت تهدف إلى تسهيل المعاملات الاليكترونية لعملائه.
وأوضح البنك لعملائه بموقعه على الإنترنت أنه تمت اضافة خدمات للانترنت البنكى بحيث يتمكن العميل من التحكم في الخدمات المصرفية من أي مكان.
وتضمنت التعديلات التى أجراها البنك على الخدمة تصميم واجهة جديدة وتحسين عناصر التنقل والاستخدام لتسهيل تصفح خدمة الانترنت البنكي، كما اتاح للعملاء تغيير كلمة المرور بواحدة جديدة، حيث أصبحت الخدمة تناسب وتدعم جميع الأجهزة وأحجام الشاشات.
وقدم البنك خدمات جديدة عبر الإنترنت ومنها الإدارة المالية الشخصية فيمكن للعميل تتبع الانفاق الخاص به، وتصنيف المعاملات على حساباته عن طريق وضع علامة عليها والاطلاع على عرض بيانى للمعاملات الخاصة به وفقا لأنواعها.
كما تقدم خدمة التنبيه للعميل في حالة تغير رصيدك عن حد معين ويمكن للعميل إعداد قواعد متعددة لإعلامه عن رصيد العملات وتغيرات أسعار الصرف بحيث يتلقى الإخطار على صفحته الرئيسية الإنترنت بمجرد تسجيل الدخول.
كما يتم عرض قائمة تبين المعاملات التي تم اجراؤها سابقا وغيرها، مثل المعاملات المستقبلية المؤرخة والمكررة التي أعدت مسبقا لتنفيذها في المستقبل.
وتتيح الخدمة الاطلاع على أرصدة الحسابات، وبطاقات الائتمان، والودائع، والقروض وصناديق الاستثمار وحركة الحسابات وعرض وطباعة وحفظ الكشوف السابقة للحسابات وبطاقات الائتمان الشهرية وربع السنوية والاطلاع على الحسابات ذات الصلة بأنواعها المختلفة: المشتركة، حسابات القصّر، الهبة وحسابات التوكيل.
ومن الخدمات الجديدة إضافة خاصية "قائمة الدفع السريع حيث يتم وضع قائمة المستفيدين الخاصة بالعميل (والتى تقوم بالتحويل إليهم بصورة مستمرة) فى خانة الدفع السريع على الصفحة الرئيسية والقيام بالتحويل فى خطوة بسيطة وسريعة وإدخال الـ 6 أرقام الخاصة بالرقم السرى المُتغيّر، بالإضافة الى إمكانية تنفيذ التحويلات المتكررة والمستقبلية آلياً.
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