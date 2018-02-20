الخدمات الحكومية تعقد مزادًا علنيًا لبيع 75 محلًا بالقطامية

هيئة الخدمات الحكومية

أحمد شوقي



تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية يوم الأحد المقبل الموافق 25 فبراير مزادًا علنيًا لبيع 75 محلًا تجاريًا بحي القطامية في القاهرة الجديدة.



وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية أن مساحات المحال تتراوح بين 14 و60 مترًا، وتنظم الهيئة المزاد لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي.



وسيعقد المزاد بالنادي المصري القاهري بعين الصيرة؛ ضمن جلسة تشمل أيضًا بيع 18 قطعة أرض زراعية لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي- مديرية الإصلاح الزراعي بالمنيا، وفق المصدر



وأضاف أن مساحات أراضي الإصلاح الزراعي المطروحة بالمزاد تتراوح بين 7 و12 فدانًا، على أن يدفع المتقدم للمنافسة تأمينًا ابتدائيًا بقيمة 20 ألف جنيه، مع إمكانية السداد الفوري أو بالتقسيط على 5 دفعات خلال 5 سنوات.



وكانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أعلنت في وقت سابق عن مزاد أراضي الإصلاح الزراعي؛ حيث أعطت امتيازا لصالح السداد الفوري يتمثل في خصم 5% من جملة ثمن المساحة؛ مع اشتراط سداد 10% من ثمن قطعة الأرض فور رسو المزاد على أن تستكمل نسبة 25% من الثمن خلال أسبوع.



وتتوزع الأراضي التي يشملها المزاد بين مركزي مغاغة وسمالوط بواقع 17 قطعة بالمركز الأول وقطعة واحدة في الأخير.



وأشار المصدر إلى أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تتولى تنظيم المزادات الخاصة ببيع العقارات والأراضي الزراعية لصالح الجهات الحكومية التي تطلب ذلك؛ حيث يجري تقييم الثمن المبدئي لقطعة الأرض أو العقار من خلال لجان فنية تقوم بالفحص والتقدير ومن ثم يتم طرحها في المزاد العلني الذي يرسو على المشتري الذي يعرض أعلى سعر.