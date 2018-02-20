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اتصالات وتكنولوجيا
سوو: عدد مستخدمى التطبيق تخطى حاجز المليون
الثلاثاء 20 فبراير 2018 01:42 م
سوو: عدد مستخدمى التطبيق تخطى حاجز المليون
أخر الأخبار
سوو: عدد مستخدمى التطبيق تخطى حاجز المليون
محمد فتحى
قال أحمد الحوسنى رئيس العمليات بشركة سوو، إنه بعد إطلاق تطبيق SWOO فى أغسطس 2017 تم الوصول إلى 1000 مستخدم فى أقل من شهرين، وبعد التواصل مع عدد من مقدمة المحتوى حول العالم والبدء فى تنفيذ حملات إعلانية ارتفع العدد إلى 100 الف مستخدم.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن التطبيق أنهم تخطوا بعد ذلك حاجز المليون من خلال مسابقات تشجيعية وتحفيزية لمقدمى المحتوى.
وانطلق سوو في العالم العربي خلال شھر اغسطس ٢٠١٧ وكانت البدايات مع إعلامیین ومؤثرين ومواھب عربیة من مصر والإمارات ولبنان
وھو أول تطبیق من نوعه في العالم العربي ويحظى المؤثرون والإعلامیون والمواھب المصريون بحصة الأسد في العالم العربي
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