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اتصالات وتكنولوجيا
انطلاق تطبيق سوو للتواصل الإعلامى والاجتماعى
الثلاثاء 20 فبراير 2018 01:37 م
انطلاق تطبيق سوو للتواصل الإعلامى والاجتماعى
أخر الأخبار
انطلاق تطبيق سوو للتواصل الإعلامى والاجتماعى
محمد فتحى
أعلن أحمد الحوسنى مدير العمليات بشركة سوو انطلاق تطبيق SWOO للتواصل الإعلامى والاجتماعى من العالم العربى للعالم.
وقال الحوسنى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن انطلاق التطبيق إن منصة سوو انطلقت قبل ستة أشهر لكن الفكرة بدأت منذ عام عند اكتشاف اتجاه الإعلام حديثا للبث المباشر التفاعل.
وأضاف أن من هنا فكروا فى تطوير برنامج يختص بالتفاعل بين البشر سواء عبر المحتوى الكتابى أو الصور أو الفيديوهات الفورية ومع اتجاه العالم للLIVE STREAMING جاءت فكرة تطوير التطبيق.
وأشار ألى أن التطبيق سوف يخدم مجالات مختلفة مثل التسوق والصحة وغيرها من المجالات التى من المستهدف إضافة قسمة من خلالها
تستهدف منصة سوو الفن والفنانين ومقدم المحتوى عالى القيمة وفى القريب العاجل سيتم تطوير خاصا تتيح الدخول مجال الألعاب عبر البث الحى.
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