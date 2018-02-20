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بورصة وشركات
البورصة: قيد اكتتاب زيادة رأس مال مصر للأسمنت قنا
الثلاثاء 20 فبراير 2018 01:34 م
البورصة المصرية
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رجب عزالدين
وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الثلاثاء- على قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مصر أسمنت قنا، من 298,7 مليون إلى 600 مليون جنيه.
وتقدر الزيادة بقيمة 301,2 مليون جنيه موزعًا على 30.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد، تسدد نقدًا عن طريق حق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد قيد الزيادة النقدية على قاعدة بيانات البورصة، اعتبارًا من بداية جلسة تداول الإثنين -الموافق 26 فبراير المقبل.
وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقتها فى أكتوبر الماضى، على قيام شركة مصر للأسمنت - قنا، بنشر الإفصاح المتضمن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر بواقع 301.22 مليون جنيه، ليصبح 600 مليون جنيه بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للواحد.
ويبلغ رأسمال الشركة 600 مليون جنيه، موزعًا على 60 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.
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