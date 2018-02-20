مزاد علني بجمارك القاهرة لبيع 100 سيارة .. 6 مارس

سيارة مازدا 6



أحمد شوقي



تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني يوم 6 مارس المقبل، لبيع ما يتراوح بين 80 و100 سيارة لصالح جمارك مطار القاهرة.



وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن قائمة السيارات التي يشملها المزاد تضم العديد من العلامات التجارية والطرازات والموديلات، ومن بينها: تويوتا لاند كروزر موديل 2004، وميتسوبيشي باجيرو موديل 2008، وبيجو 706 موديل 2003، ولاند روفر ديسكفري موديل 2002، وهيونداي إلانترا 2014، وهامر H2 موديل 2003، ومرسيدس مايكروباص موديل 2001، وبورش كاريرا موديل 2004، وهوندا مايكروباص موديل 2002.



وأضاف أن المزاد يشمل أيضًا العديد من السيارات الأخرى التابعة لعدد من العلامات التجارية مثل "مرسيدس" موديلات 1984 و1990، و1996، و2006، وBMW موديل 2004، و2013، وشيفروليه موديلات 2003 و2010، وأودي موديلات 2000، و2001، ورينو موديل 2006، وفولكس فاجن موديل 2005.



وأشار إلى أن الهيئة تعقد ما يقرب من 17-20 جلسة شهريا بمختلف القطاعات منها 6 مزادات خاصة بإدارات الجمارك المتعلقة بالسيارات سواء في القاهرة أو الاسكندرية أو بورسعيد أو سفاجا أو السويس أو أسوان؛ بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى وهيئة النقل العام؛ بالإضافة إلى سيارات النيابات العامة التي يتم ضبطها سواء في المنافذ الجمركية أو غيرها.



وتختص الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتخطيط ومتابعة وإعداد برامج البيع المختلفة التي تفوض بها الهيئة من قبل الجهات الحكومية لأصناف السيارات والرواكد والخردة والكهنة كذا السلع والبضائع والسيارات الجمركية وذلك لعرضها فى توقيتات معينة بما يضمن بيعها واستيعاب السوق لها، وإجراء عمليات البيوع المختلفة نيابة عن الجهات الحكومية ترشيداً للإنفاق الحكومي.