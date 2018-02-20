المنيا الجديدة تطرح مشروعات خدمية بالمدينة

المنيا الجديدة 5

محمود زكي



قالت المهندسة نجاد كيلاني، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إن الجهاز طرح عددًا من المشروعات الجديدة، والتي تستهدف رفع الكفاءة للأحياء خلال الفترة الحالية.



وأضافت كيلانى، في تصريحاتها لـ"المال"، أنه تم طرح مشروع استكمال أعمال تطوير الأرصفة والجزر الرئيسية بالمدينة، بالإضافة إلى الاستعداد لطرح تنفيذ أعمال طرق منطقة الإمتداد الجنوبي بمساحة 257 فدانًا، وطرح أعمال طرق لـ 64 قطعة بالحي السابع.



وأشارت إلى أنه جار الرفع المساحي لمنطقة الإمتداد الجنوبي، وذلك بمساحة 257 فدانًا، مشيرة إلى أنه تم الفتح المالي لتنفيذ المرحلة الأساسية للطرق المحيطة لمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر".



ولفتت إلى أنه تم إسناد أعمال الأسفلت لمنطقة الإسكان الاجتماعي لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.



وأوضحت أنه جار تنفيذ أعمال المرافق الداخلية لمنطقة 140 فدانًا الخاصة بالتوسعات الشمالية للمدينة، وتشم أعمال المرافق تنفيذ أعمال مياه وصرف وطرق لتلك المنطقة، وتقوم بتنفيذ المشروع شركة النصر العامة للمباني "إيجيبكو" إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بتكلفة تقدر بـ 28 مليون جنيه.



وأكدت أن شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" تقوم بتنفيذ أعمال المرافق بالحى الثالث والحي الرابع بالمدينة، بتكلفة تقدر بـ 160 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنها نفذت أعمال المرافق لمنطقة 1400 فدان، بتكلفة تقدر بـ160 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعين خلال العام المالي المقبل.