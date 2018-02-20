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سيــارات
المال ترصد حجم التبادل التجارى بقطاع السيارات
الثلاثاء 20 فبراير 2018 01:20 م
الرسوم الجمركية على السيارات
أخر الأخبار
الرسوم الجمركية على السيارات
❏ استيراد 164.1 ألف مركبة بقيمة 207.8 مليون دولار.. وتصدير 754
أحمد عوض
بلغ إجمالى صادرات السيارات والصناعات المغذية لها 96 مليوناً و226 ألف دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضى، وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
واستحوذت صادرات السيارات الكاملة على %76.8 كم إجمالى القطاع ككل حيث سجلت 73 مليوناً و991 ألف دولار، فيما حققت الصناعات المغذية 22 مليوناً و235 ألف دولار.
وارتفع حجم صادرات قطاع السيارات ومكوناتها بنسبة %16.8 خلال نوفمبر الماضى، لتصل إلى 3 ملايين و768 ألفا و107 دولارات، مقابل 3 ملايين و225 ألفا و686 دولارًا فى أكتوبر 2017، لتقتصر صادرات القطاع على 17 دولة من أصل 53.
وبحسب التقرير؛ فإن «المملكة المتحدة» تصدرت قائمة الدول المستوردة من قطاع السيارات ومكوناتها، بقيمة 21.8 مليون دولار، لتستحوذ على حصة %22.7 من إجمالى صادرات القطاع، جاءت «النيجر» فى المرتبة الثانية بحصة %8.3 مسجلة 8 ملايين دولار، تبعتها «الإمارات» بقيمة 7.5 مليون دولار.
جاءت «السعودية» فى المرتبة الرابعة بقائمة الدول المستوردة من قطاع السيارات والمكونات؛ بقيمة 7 ملايين دولار، تليها «الكاميرون» 6.9 مليون، وتبعتها «فرنسا» بقيمة 5 ملايين دولار.
أرجع على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية؛ تراجع حجم صادرات مصر من السيارات، إلى انخفاض نسب القيمة المضافة داخل المكونات المحلية بمختلف المنتجات، ما يجعل الشركات العالمية لا تعتمد تلك المكونات على أنها منتجة داخل مصر، وأن مصانع السيارات توجه معظم إنتاجها للسوق المحلية دون التصدير للخارج.
قال إن انخفاض قيمة الجنيه أمام مختلف العملات اﻷجنبية يرفع من فرص التصدير للمنتجات المحلية، موضحا أن صناعة اﻷتوبيسات تعتبر الأكثر تنافسية فى ظل زيادة حجم صادراتها مع ارتفاع حجم الطلب من قبل الدول الأوروبية واﻷفريقية، ومطابقتها للمعايير والمواصفات العالمية.
رجح زيادة حجم صادرات القطاع بالتزامن مع سلسلة الاتصالات التى تجريها الجهات الحكومية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ورابطة الصناعات المغذية مع مختلف الشركات العالمية، التى من بينها فولكس فاجن؛ بهدف تغذية خطوط إنتاجها بالمكونات المحلية، وشركات هندية لتسويق المكونات، التى من المرتقب إبرام تعاقدات معها خلال الفترة المقبلة.
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