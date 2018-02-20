استقرار أسعار اللحوم والأسماك والدواجن بالأسواق

منتجات الحليب واللحوم والأسماك

أحمد اللاهونى :



استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء فى السوق المحلية عند 27 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، و40 للبط، وتراوح طبق البيض بين 41 و42 جنيها.



كما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.



واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.



