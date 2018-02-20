مدينة نصر للإسكان تبيع قطعة أرض بقيمة 50 مليون

المصريين للإسكان

رجب عزالدين:



أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن بيع قطعة أرض بمنطقة الواحة بمدينة نصر بمزاد علنى بقيمة اجمالية 50 مليون جنيه.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المزاد المذكور عقد أمس الإثنين الموافق 19 فبراير وتم بيع قطعة أرض فضاء مخصصة تجارى وإدارى وصحى بمنطقة الواحة بمدينة نصر بقيمة تقديرية 50 مليون جنيه.



وأضافت الشركة إن نتيجة المزاد ستعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها وإنهاء اجراءات التعاقد مع المشترى.



ويبلغ رأسمال الشركة 997.1 مليون جنيه، موزعا على 997.1 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.



تأسست الشركة فى عام 1959 وتعمل فى كافة الأنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية للأراضي والمباني والمنشأت وكذلك تقسيم الأراضي وتزويدها بكافة أنواع المرافق وإنشاء وتأجير وبيع جميع المباني وللشركة انشاء وادارة واستثمار جميع المنشات السكنية والادارية والسياحية والترفيهية وكافة المشروعات اللازمة لتحقيق هذه الأغراض.



ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين شركة بي اي جي انفستمنت جروب (19.93%)،القابضة للتشييد والتعمير (15.19%)،بى بى اى القابضة للاستثمارات المالية (7.50%) ،بنك مصر (3.47%) بعد العملية، اتحاد العاملين المساهمين - شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير (0.281%)،وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 (0.026%)، مشيرة كمال عبد المقصود المغربى (0.033%)، وآخرون.