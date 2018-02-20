EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
المالية: مشروع ترامب للإصلاح الضريبي يؤثر على الاستثمارات المصرية
الثلاثاء 20 فبراير 2018 12:38 م
عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
أخر الأخبار
عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
مها أبوودن
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن تطبيق مشروع الإصلاح الضريبى الأمريكى، الذى يتبناه الرئيس ترامب، ومن المتوقع عرضه على البرلمان خلال الأشهر المقبلة، قد يؤثر على الاستثمارات المصرية، لاسيما تلك الشراكات مع المستثمرين الأمريكيين.
وأشار المنير، في تصريحات لـ"المال"، إلى أن الرؤية حول ماهية تلك الإصلاحات لا تزال ضبابية حتى الآن، وبالتالى ستحتاج إلى دراسة مستوفاة فى حال أقرها الكونجرس الأمريكى.
وأضاف المنير: أن ارتباط هذه الإصلاحات بشراكات فى عدد كبير من الدول هو السبب الرئيسى فى التأثر بها، لاسيما إذا شمل الإصلاح مطالبة الدول بتتبع الملفات الضريبية لبعض المستثمرين.
وأقر الكونجرس الأمريكى منذ أسابيع ميزانية عام 2018، فى خطوة وصفها الإعلام الأمريكى بأنها تمهد لتمرير مشروع الإصلاح الضريبى الأمريكى الذى يتبناه الرئيس دونالد ترامب.
ويكفل المشروع بحسب ما أعلن عنه حتى الآن منح تخفيضات ضريبية للشركات، وعلى دخل الأفراد.
وزارة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا