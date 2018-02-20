المالية: مشروع ترامب للإصلاح الضريبي يؤثر على الاستثمارات المصرية

عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

مها أبوودن



قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن تطبيق مشروع الإصلاح الضريبى الأمريكى، الذى يتبناه الرئيس ترامب، ومن المتوقع عرضه على البرلمان خلال الأشهر المقبلة، قد يؤثر على الاستثمارات المصرية، لاسيما تلك الشراكات مع المستثمرين الأمريكيين.



وأشار المنير، في تصريحات لـ"المال"، إلى أن الرؤية حول ماهية تلك الإصلاحات لا تزال ضبابية حتى الآن، وبالتالى ستحتاج إلى دراسة مستوفاة فى حال أقرها الكونجرس الأمريكى.



وأضاف المنير: أن ارتباط هذه الإصلاحات بشراكات فى عدد كبير من الدول هو السبب الرئيسى فى التأثر بها، لاسيما إذا شمل الإصلاح مطالبة الدول بتتبع الملفات الضريبية لبعض المستثمرين.



وأقر الكونجرس الأمريكى منذ أسابيع ميزانية عام 2018، فى خطوة وصفها الإعلام الأمريكى بأنها تمهد لتمرير مشروع الإصلاح الضريبى الأمريكى الذى يتبناه الرئيس دونالد ترامب.



ويكفل المشروع بحسب ما أعلن عنه حتى الآن منح تخفيضات ضريبية للشركات، وعلى دخل الأفراد.