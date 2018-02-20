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استثمار
موقع شامل للاستثمار والتعاون الدولى مؤمن من الاختراقات
الثلاثاء 20 فبراير 2018 12:33 م
وزارة الاستثمار
أخر الأخبار
وزارة الاستثمار
قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى منذ دمج الوزارتين بتطوير موقعها الإلكترونى www.miic.gov.eg، ليشتمل الموقع على كل أنشطة الاستثمار والتعاون الدولى، إضافة إلى أخبار قطاعى البورصة وهيئة الرقابة المالية، التابعتان للوزارة.
ويضم الموقع عدداً من الأبواب، منها التواصل مع الوزيرة، وإرسال أى شكاوى ومقترحات للوزارة، ومتابعة أى مشاكل للمستثمرين، وتم وضع قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية والقوانين التى صدرت مؤخراً على الموقع لتكون متاحة للمستثمرين للاطلاع عليها، كما يضم الموقع المؤمن بشكل جيد ضد أى محاولات لاختراق كل الاتفاقيات التى وقعتها الوزارة فى إطار الشفافية، وعدداً من الفيديوهات لأنشطة الوزارة.
قالت مصادر بالوزارة، إنه يتم حالياً تطوير الموقع ليكون بوابة الكترونية متكاملة بأحدث التقنيات والآليات التكنولوجية، وربطه بموقع الهيئة العامة للاستثمار الذى يسمح بالتأسيس الإلكترونى للشركة.
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