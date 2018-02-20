صندوق العشوائيات يتابع تطوير منطقة الصحابي بأسوان

اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان

محمود زكي



يتابع صندوق تطوير العشوائيات أعمال تطوير منطقة الصحابى بمحافظة أسوان والتي تعد ضمن خطة الصندوق لإنهاء المناطق الغير آمنه خلال العام الحالي.



وتستهدف المنطقة عمل إحلال مرحلي من خلال استغلال الأرض التي سبق إخلاؤها بالمرحلة الأولى من المشروع لإنشاء عمارات بديلة .



وتشمل المرحلة الجارية من المشروع إنشاء 144 وحدة سكنيه من إجمالي 12 عمارة سكنية بالمشروع حيث يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل.



ويبلغ تكلفة تنفيذ المشروع حوالي 104 مليون جنيه وذلك لتنفيذ عدد 576 وحدة سكنيه بالمنطقة.



