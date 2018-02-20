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نقل وملاحة
مصر للطيران تنتظر انتهاء إجراءات خاصة بتشغيل الرحلات مع روسيا
الثلاثاء 20 فبراير 2018 12:05 م
مصر للطيران
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مصر للطيران
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أكد صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة في انتظار إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بتشغيل رحلاتها من جديد
بين القاهرة وموسكو، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين وزارة الطيران المدني المصري ووزارة النقل الروسية الخاص باستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو.
وذكرت مصر للطيران – في بيان اليوم الثلاثاء – أنه “سيتم وضع الرحلات على أنظمة الحجز لبداية التشغيل الفوري”، و أن “التشغيل سيبدأ بعدد ٣ رحلات أسبوعية أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وذلك على متن أحدث طائرات مصر للطيران من طراز البوينج B737-800 NGs”.
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