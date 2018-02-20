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اقتصاد وأسواق
الصناعات الغذائية: 500 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع 2017
الثلاثاء 20 فبراير 2018 11:52 ص
اتحاد الصناعات المصرية
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اتحاد الصناعات المصرية
أ ش أ :
كشف أشرف الجزايري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية عن حجم استثمارات القطاع والتي بلغت ٥٠٠ مليار جنيه خلال عام 2017، متوقعا أن يحقق القطاع معدلات نمو تتراوح ما بين 8% إلى 10% خلال عام 2018.
وقال الجزايري في تصريحات له على هامش معرض جلفود بدبي 2018، إن القطاع يعمل به أكثر من مليون عامل، مشيدا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا من تشريعات وقوانين أثرت إيجابيا على القطاع الصناعي بصفة عامة والغذائي بصفة خاصة الذي يعتبر من أهم القطاعات التي تقود عجلة الإنتاج والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم تلك القوانين إصدار قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون سلامة الغذاء الذي سيساعد على جذب العديد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن كل القرارات والتشريعات تساعد على تحسين جودة المنتجات المحلية مما يؤهلها للتنافس في المعارض الدولية.
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