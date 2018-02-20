وزير التموين: إعلان أسعار تسلم القمح من المزارعين الشهر المقبل

وزير التموين المصيلحي

محمد مجدى



كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم الإعلان عن أسعار استلام القمح المحلى من المزارعين فى شهر مارس المقبل.



وقال المصيلحى فى تصريحات على هامش افتتاح صومعة بنى مزار ومنفذ المصرية لتجارة الجملة فى محافظة المنيا، أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لديه اهتمام كبير بتطوير صناعة السكر فى مصر، وكذلك دعم المزارعين وهو ما حدث مع زيادة سعر طن القصب الى 720 جنيهًا للطن.



وأشار الى انه يتم العمل على تطوير زراعة البنجر، متابعا أن معدل انتاج فدان البنجر تتراوح من 18 و20 طنًا، ومستهدف التوسع فى المساحة المزروعة من خلال ميكنة الرى لزيادة معدل الانتاج حتى تصل من 30 و35 طنا للفدان لاستخدامه فى انتاج السكر المحلى.



بينما قال مجدى ملك عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقصى الحقائق فساد القمح بمجلس النواب عن وجود خطة لتطوير قطاع مطاحن جديدة على مستوى الجمهورية من خلال رفع قدرات المطاحن القديمة وانشاء اخرى فى كل محافظة من محافظات الجمهورية بدء تنفيذها العام الحالى.



وقال ملك فى تصريحات خاصة لـ"المال" أمس على هامش افتتاح وزير التموين صومعة بنى مزار بالمنيا وجود زيادة فى مساحات القمح المنزرعة العام الحالى بنحو 200 الف طن، مشيرا إلى أن تحديد سعر شراء المحصول من المزارعين سيكون مرتبط بالسعر العالمى.



يشار إلى أن صومعة بنى مزار بسعة 500 الف طن قمح تم تطويرها وإنشاؤها بقيمة 90 مليون جنيه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة بوهلر السويسرية.